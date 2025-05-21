歐洲央行警告：世界很脆弱 股市很瘋狂

歐洲央行在最新的金融穩定半年報中提醒，信用市場和股票市場相當活躍，但這個世界卻正飽受地緣政治和貿易不確定性困擾。 路透

歐洲央行 （ECB）表示，信用市場和股票市場此刻相當活躍，但這個世界卻正飽受地緣政治和貿易不確定性困擾，兩者走向明顯不同步。

歐洲央行21日發布半年度金融穩定報告，列舉一系列新與舊的風險，包括基金耗盡現金緩衝、房地產 市場估值過高以及政府債台高築等。

根據這份報告，投資人可能低估了經濟表現不如預期、貿易緊張局勢升級或貨幣政策未如預期放鬆的風險。

歐洲央行的評估指出，資產估值仍處於高檔，尤其是川普 的貿易政策立場有所軟化後市場隨之反彈。加上美國科技公司仍備受投資人關注，代表市場仍容易出現劇烈波動。

報告寫道，「投資人可能低估了不利情境發生的可能性及其影響，尤其是因為不斷上升的不確定性使尾部事件更有可能發生」。

ECB副總裁德金多斯表示：「盡管資金消耗，但股票估值仍然很高，而信用利差似乎仍與潛在信用風險不同步。」

報告還說，美國總統川普4月推出關稅政策後，投資人對美國資產風險的憂慮加深，紛紛從美元和美債等傳統避險資產。這種「非典型轉變」，可能預示「基本制度性轉變」即將到來，提高了「全球資本流動出現更廣泛轉變」的

風險，將進一步衝擊全球金融體系。