我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果生產移出中國 富士康對印度投資15億美元

政府擴大遣返無證移民 並未造成產業普遍缺工

油價震盪小漲 美伊核談判令油市緊繃 金價漲獲避險買盤

編譯葉亭均／綜合外電
油價周一震盪小幅上漲，因為有跡象顯示美國與伊朗核計劃談判卡關，但投資人也觀察俄烏停火談判前景；金價上漲，美元受穆迪下調美國信用評級影響大幅走軟。（路透）
油價周一震盪小幅上漲，因為有跡象顯示美國與伊朗核計劃談判卡關，但投資人也觀察俄烏停火談判前景；金價上漲，美元受穆迪下調美國信用評級影響大幅走軟。（路透）

油價周一震盪小幅上漲，因為有跡象顯示美國與伊朗核計劃談判卡關，但投資人也觀察俄烏停火談判前景；金價上漲，美元受穆迪下調美國信用評級影響大幅走軟。

油價收漲

布蘭特原油7月期貨收盤上漲0.13美元，漲幅0.2%，報每桶 65.54 美元；而美國西德州中級原油（WTI）6月期貨收盤上漲0.2美元，漲幅0.3%，報每桶62.69美元。兩大合約上周均上漲逾1%。

伊朗國家媒體周一引述伊朗副外長Majid Takht-Ravanchi的話報導，如果華盛頓堅持要求德黑蘭停止鈾濃縮活動，核談判將無果而終。伊朗總統Masoud Pezeshkian在國家電視台的談話中表示，德黑蘭在任何情況下都不會放棄對民用核能的追求

StoneX分析師Alex Hodes表示，這番言論削弱達成協議的希望，該協議原本可以為美國鬆綁制裁鋪平道路，並允許伊朗增加每日30萬至40萬桶石油出口。

美國總統川普周一與俄羅斯總統普丁通話後表示，俄烏將「立即」開始就結束戰爭進行談判。

CIBC Private Wealth Group資深能源交易員Rebecca Babin表示： 「我認為，由於預期如此之低，因此任何朝向停火的進展都會被視為對談判的溫和利多因素，而對原油略微利空。」「儘管如此，我仍然認為，伊朗問題對市場的潛在影響要大得多。」

Again Capital駐紐約的合夥人John Kilduff表示，油價在短期內將保持波動，投資者關注關稅、美伊談判以及結束烏克蘭戰爭的談判的最新進展。

黃金因避險需求走強

金價周一震盪走高，受穆迪下調美國政府信用評級後，美元走軟和避險需求的推動。

現貨金價19日收盤上漲0.8%，至每英兩3,229.56美元。

美國黃金期貨收高1.5%，報3,233.5美元。

穆迪上周五將美國的評級從Aaa下調至Aa1，理由是不斷上升的債務和利息「明顯高於類似評級的主權國家」。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn說：「在未來幾個月，考量到美國評級被下調，我認為黃金是一個很好的安全賭注。對我來說，這仍然是一個買入並持有的市場。」

黃金被認為是地緣政治和經濟不確定性下的安全資產，今年以來多次創下歷史新高，今年迄今已上漲23.1%。

現貨白銀漲0.3%，報每英兩32.36美元；鈀金上漲1.1%，報998.26美元。

白金上漲1.4%，至974.50美元。世界白金投資協會（WPIC）表示，中國對白金首飾的需求在經歷了長達十年的下降之後正在反彈，這將導致今年全球白金供應短缺的程度超出預期。

伊朗 油價 金價

上一則

無懼貿易戰 「這國」股票成外資新寵

下一則

蘋果生產移出中國 富士康對印度投資15億美元

延伸閱讀

穆迪降評後 美房貸利率一度突破7％

穆迪降評後 美房貸利率一度突破7％
川普「又大又美麗」租稅法案 加重市場對美國負債的憂慮

川普「又大又美麗」租稅法案 加重市場對美國負債的憂慮
穆迪將美債降級 華爾街不樂觀 財長卻稱「穆迪不可靠」

穆迪將美債降級 華爾街不樂觀 財長卻稱「穆迪不可靠」
穆迪降評級 美資產再遭拋售 國債、股指期貨、美元全下跌

穆迪降評級 美資產再遭拋售 國債、股指期貨、美元全下跌

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利
康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸

康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸
川普盼製造業工作回流美國 有人願意做嗎？

川普盼製造業工作回流美國 有人願意做嗎？