美債殖利率回落 降評影響力弱 史指連6漲

由於美國公債殖利率從高點回落，且投資人忽略穆迪調降美國信用評級的影響，史坦普500指數小幅上漲。路透

由於美國公債殖利率 從高點回落，且投資人忽略穆迪調降美國信用評級的影響，史坦普500指數小幅上漲。

史指上漲5.22點或0.09%收5963.6點，連續第6個交易日上漲。那斯達克指數小漲4.36點或0.02%收1萬9215.46點。道瓊工業指數上漲137.33點或0.32%收4萬2792.07點。道指受到聯合健康集團(UnitedHealth)反彈的推動，在最近一輪大幅拋售之後，該股上漲8.21%。

聯合健康集團過去兩天已上漲逾14%，創2020年3月底以來的最佳兩日漲幅。在之前的8個交易日，該股下跌超過32%，隨後出現反彈。該股必須再上漲28%才能重回5月6日的收盤價。

聯合健康集團是道指中漲幅最大的股票。投資人交易了約4000萬股該股，是其30天平均交易量1800萬股的2倍多。

穆迪將美國信用評級從Aaa調降一級至Aa1，與同行保持一致後，美國國債殖利率飆升。該公司指出，融資挑戰與聯邦政府不斷擴大的預算赤字以及在高借貸成本時期展期現有美國債務的後果有關。

在美國經濟正在等待川普總統實施的關稅 政策的全面影響之際，債務評級下修給債券價格帶來壓力，並推高殖利率。30年期美國公債殖利率躍升至盤中高點5%以上，10年期美國公債殖利率超過4.5%；這個水平曾對上個月的股市造成打擊，並促使川普放棄最嚴厲的關稅措施。房貸利率追蹤10年期殖利率。

道指盤中最低下跌逾300點，史指下跌約1%。不過，隨著國債殖利率從高點回落，主要股指縮減了跌幅。

貝爾德投資分析師梅菲爾德表示：「穆迪的報告並未強調任何投資人不知道的美國財政狀況。」「對我來說，這只是為市場提供了一點喘息的機會，但並不會從結構上改變對未來6到12個月的樂觀看法。」

交易員現在認為，如果更高的殖利率不會嚇跑投資人，那麼更多的貿易協議是維持股市復甦的關鍵。

摩根大通執行長戴蒙指出，市場對川普總統的關稅問題過於自滿。

他在紐約舉行的該銀行年度投資人大會上表示：「我個人認為，人們感覺很好，因為還沒有看到有效的關稅。」「市場下跌了10%，又上漲了10%；這是一種非凡的自滿情緒。」

此外，戴蒙也討論了滯脹風險和美國預算赤字等主題。他還表示，史指的獲利成長可能會下降。

摩根大通股價下跌1%。

瑞銀分析師索爾(Jay Sole)表示，隨著實力較強的品牌從陷入困境的品牌手中奪取市場，軟裝零售商 正在加快關閉門市的步伐。3月銷售服裝、鞋類和床上用品等「軟商品」的商店關門率年減4.8%。根據瑞銀的數據，這個增速高於12月的2.7%。

他認為，不應將這一系列關店歸咎於銷售轉向線上，因為「折扣」零售商在第1季就將門市數量增加了4%以上。該集團包括TJX Cos.和Burlington等公司。瑞銀將這兩支股票的評級都定為買進。

他說，關稅只讓事情變得更糟，「雖然實力雄厚的零售商可以透過與供應商和製造商分攤成本並將價格上漲轉嫁給消費者等方式來減輕影響，但陷入困境的零售商可能無法輕易降低成本，因為它們缺乏比實力更強大的競爭對手享有的對供應鏈合作夥伴的影響力。」

索爾也預測百貨公司關閉的速度將會加快。

美國商銀恢復了對Digital Realty Trust的買入評級，並將該房地產投資信託公司列為其2025年最佳資料中心選擇。

分析師放克(Michael Funk)在給客戶的報告中寫道，這次調整評級的原因之一是Digital Realty Trust強大的訂單通路以及對人工智慧培訓的整體了解。

他說：「人工智慧爆炸式的成長和隨之而來的需求暴漲，以及在供需錯位的背景下定價權依然穩固，使得該股能夠利用整個產業的需求，其成果應該會在2025年的結果中開始顯現。」

今年以來，該股下跌3.51%。