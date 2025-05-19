我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN分析：華爾街若再現拋售美國潮 局勢恐不樂觀

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

關稅衝擊大 專家估史坦普500最慘恐遭熊噬 摜破4,000點

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
資深投資人估計，最糟情況下，關稅可能會使史坦普500指數跌落熊市。路透
資深投資人估計，最糟情況下，關稅可能會使史坦普500指數跌落熊市。路透

美國總統川普關稅，對美股影響有多大？資深投資人估計，關稅可能會使美企的每股盈餘銳減30美元，最糟情況下，史坦普500指數恐會跌落熊市。

Cumberland Advisors共同創辦人柯托克（David Kotok）在寄給客戶的電子郵件中，推估關稅會吃掉多少企業獲利。他估計史坦普500成分股的12個月每股盈餘，將因關稅大減30美元，從當前估計的260美元降至230美元。他用模型將關稅稅率轉化為企業稅率，並假定沒有其他保護主義的政策變化，計算出此一結果。

川普政府與共和黨掌控的國會，力圖下調企業稅，但即便企業稅率從目前的21%下調，每減少一個百分點，只會讓史坦普500的每股盈餘提高2美元。

柯托克說，要是加徵關稅之際，經濟放緩，可能會讓每股盈餘續跌至200~220美元，屆時史坦普500將摔到4,000~4,400點之間。

他估計史坦普500指數的最糟情境是跌破4,000點，相較於近期波段高點16日的5,958.38點，若史坦普失守4,000點大關，跌幅將逼近33%，落入熊市。從高點回檔20%，即符合技術分析的熊市定義。

另一方面，較溫和的情境下，也就是最終關稅稅率符合原本預期的10%，而美國服務業的貿易順差，又僅受輕微報復，屆時史坦普500將來到接近5,000點，但和16日的5,958.38點相比，仍約跌16%。

但柯托克強調，川普政策轉向，可能會改變走勢，且若出現金融危機，聯準會（Fed）或許會出手干預，改變局面。

關稅 史坦普500 川普

上一則

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

延伸閱讀

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀
美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引債券殖利率飆升

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引債券殖利率飆升
與川普共進晚餐 迷因幣買家不少來自亞洲

與川普共進晚餐 迷因幣買家不少來自亞洲
質疑拜登任內隱瞞罹癌 小川普酸「吉兒是博士會沒察覺？」

質疑拜登任內隱瞞罹癌 小川普酸「吉兒是博士會沒察覺？」

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58

超人氣

更多 >
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加
「沒人問我想不想出生」生殖診所炸彈客死前錄下自白

「沒人問我想不想出生」生殖診所炸彈客死前錄下自白