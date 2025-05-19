我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN分析：華爾街若再現拋售美國潮 局勢恐不樂觀

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。CNN19日分析，對於政府赤字持鷹派立場的人士指出，穆迪降級應該被視為對美國債務沉重已難支撐的警訊；倘若華爾街再次掀起「拋售美國」(sell America)浪潮，局勢恐不樂觀。

CNN資深主播塔柏(Jake Tapper)在專訪中詢問貝森特，川普「又大又美的預算法案」（The one big beautiful bill）減稅措施是否讓稅收減少，導致政府債務危機惡化。貝森特回答，法案會讓美國經濟壯大，一路走高的債務占國內生產毛額(debt-to-GDP)比率得以降低。

史坦普(S&P)首度調降美國債信評級時，2011年第二季債務占國內生產毛額比率92%。根據財政部最新統計，目前債務占國內生產毛額比率來到123%。

市場分析師說，穆迪降調教美債評等可能讓華爾街再次震盪。

財經研究機構Fwdbonds首席經濟學家拉普基(Chris Rupkey)說，華府這項「又大又美的法案」對於預算估計顯然有問題。他說，美國第一次次遭到評等降級後的第一個周一交易日股市大跌將近7%，相隔12年後惠譽國際信用評等(Fitch)降評時市場反應則平淡許多。

無黨派財政研究組織「皮特森基金會」(Peter Peterson Foundation)執行長皮特森(Michael Peterson)說，若要尋找讓國債停止繼續升高的轉捩點，「穆迪降評就是清楚訊號」。他說：「像美國這麼偉大的國家，竟然傷害自己的信用評等，讓人無法接受。」

報導指出，華爾街如果又出現「拋售美國」潮，局勢恐不樂觀。

投資人在冬末初春之際把錢從美股撤出，連傳統上被認為避風港的政府債券資產也遭拋售，資金轉向黃金與海外股市。公債殖利率(Treasury yields)飆高，現貨金價在3月間第一次突破每盎司3000元歷史紀錄。

除了股市之外，投資人如今連儼然失控的國債都開始要擔心。

國債 華爾街 貝森特

上一則

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引債券殖利率飆升

下一則

關稅衝擊大 專家估史坦普500最慘恐遭熊噬 摜破4,000點

延伸閱讀

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引債券殖利率飆升

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引債券殖利率飆升
美日財長會談前夕 投資人重建日圓多頭部位

美日財長會談前夕 投資人重建日圓多頭部位
川普減稅法案在眾議院委員會過關 為全院表決鋪路

川普減稅法案在眾議院委員會過關 為全院表決鋪路
美債殖利率走高 美股添變數

美債殖利率走高 美股添變數

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58

超人氣

更多 >
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加
「沒人問我想不想出生」生殖診所炸彈客死前錄下自白

「沒人問我想不想出生」生殖診所炸彈客死前錄下自白