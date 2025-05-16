無視負面數據和通膨擔憂 史指連升5日 道指全年由負轉正

投資人略過令人失望的消費者信心數據和持續的通膨擔憂，史坦普500指數連續第五個交易日上漲，本周也大幅上漲。路透

投資人略過令人失望的消費者信心數據和持續的通膨擔憂，史坦普500指數連續第五個交易日上漲，本周也大幅上漲。

史指上漲41.45點或0.7%收5958.38點；那斯達克 指數上漲98.78點或0.52%收1萬9211.1點。道瓊工業指數上漲331.99點或0.78%收4萬2654.74點；16日的上漲使得道指2025年進入正值區域。

本周史指上漲5.3%，道指上漲3.4%，那指上漲7.2%。科技股本周也表現強勁：輝達(Nvidia)上漲約16%，而Meta Platforms上漲 8%。蘋果上漲6%，微軟上漲3%。

即使密西根大學消費者信心指數跌至歷史第二低水平，主要股指仍上漲。消費者也預期未來一年物價將上漲7.3%，高於上個月的6.5%。

自從本周初美國和中國官員就關稅 措施達成90天休戰協議以來，股市就強勢反彈，緩解了投資人對全球貿易緊張局勢升級和經濟風險上升的擔憂。

哈里斯金融集團執行合夥人考克斯表示：「市場目前正在重新評估滯脹風險；曾經有人確信關稅將立即推高通膨，但數據並沒有真正支持這一觀點。」「美國消費者可能會很擔心，但他們並沒有像現在這樣消費。一旦過濾掉所有噪音，消費就會勝過一切。」

華爾街也希望未來幾周貿易情勢會更加明朗。總統川普表示，他的政府將向許多國家發送信函，詳細說明新的關稅稅率，可能在未來兩到三周內。這些信件將取代美國與那些沒有時間會面的國家進行的貿易談判。

由布蘭森(Richard Branson)創立的太空 飛行公司維珍銀河(Virgin Galactic)第1季虧損低於分析師預期，股價上漲43.28%。

維珍銀河上季每股虧損2.38美元，而FactSet調查的分析師預計每股虧損2.68美元。該公司還計劃2026年夏季使用新型太空船進行首次太空飛行，搭載研究有效載荷，隨後於2026年秋季進行私人太空船太空飛行。

諾和諾德公司意外宣布執行長約根森(Lars Fruergaard Jørgensen)將卸任，令投資人大吃一驚，該公司股價下跌2.69%。該公司表示，目前正在尋找他的繼任者。

這家Ozempic製造商是開發治療糖尿病和肥胖症的GLP-1藥物早期領導者，但競爭對手禮來公司的減肥藥物Zepbound的處方量穩步上升。雖然這兩支股票最近表現都不佳，但禮來公司股價過去一年下跌不到3%，而諾和諾德則下跌了52%。

BMO資本市場分析師西格曼警告：「雖然更換執行長可能會讓人感覺良好，但這並不能解決策略問題。」他認為公司必須認真審視自身問題並制定新的策略。

西格曼指出，由於市場猜測約根森的繼任者可能會覺得有必要進行收購，Structure Therapeutics股價開盤時大漲。這家臨床階段的生物製藥公司一直致力於研發治療肥胖症的口服小分子藥物。Structure收盤上揚 3.03%，不是當日最高價。

在華爾街分析師指這波拋售過度且是買入機會後，Coinbase上漲9.01%，收復前一交易日的失地。

該加密貨幣交易所15日證實，美國證券交易委員會(SEC)一直在調查是否虛報用戶數量，使該股收盤下跌7.2%。

奧本海默、巴克萊和Cantor Fitzgerald的分析師表示，這種反應可能有些誇大，並指出調查的核心指標「已驗證用戶」是Coinbase兩年多來從未使用過的，而且這項調查「並不重要」。

銀河數位開始在那斯達克交易，股票代號為GLXY。開盤價為每股23.5美元。收盤報22.8美元。

該公司自2020年起在多倫多證券交易所上市，透過直接上市將其股票轉移到那斯達克；這是在與美國監管機構進行了多年艱苦的鬥爭之後做出的。

執行長諾沃格拉茨表示，Galaxy的價值現在取決於兩個高成長領域：加密和人工智慧，「這是市場上最令人興奮的兩個成長領域：人工智慧及其存在所需的基礎設施，以及加密貨幣最終處於機構採用的邊緣。」