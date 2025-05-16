美元因美經濟數據疲軟而回落 日圓連三升至本周最高

日圓一連三日走強。路透

美國零售銷售和生產者物價數據都不如預期，美元周四走弱。日圓一連三日走強。

美元對六種主要貨幣 走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至100.879。

美國零售銷售和生產者物價指數（PPI）均低於預期，數據公布後，美國公債上漲，推動殖利率 全面走低。

東方匯理銀行策略師Valentin Marinov表示，對於經濟數據公布後美元和美國公債殖利率的走勢，「可能需要更多

因素才能推動美元從當前價位大幅下跌。外匯投資人尤其關注任何與貿易相關的頭條新聞。另一個外匯驅動因素仍然是風險胃口的韌性，今天這種情緒迄今為止受到了一些打擊。因此，匯市可能會繼續維持近期的區間波動。」

「由於聯準會 （Fed）不急於恢復寬鬆策，美元已進入短期盤整期，」Brown Brothers Harriman 貨幣策略師Elias Haddad在報告中寫道，「儘管如此， 美元基本面仍面臨挑戰」

日圓和瑞士法郎領漲，美元兌日圓下跌0.7%，至145.70；

美元兌瑞郎下跌0.7%，至0.8364。

歐元兌美元持平，報1.1174，之前一度升至日內高點1.1228。