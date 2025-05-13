沙國大單推動Nvidia上揚 史指收復今年所有跌幅

輝達執行長黃仁勳(右)在沙美投資論壇上與沙烏地阿拉伯公司Humain執行長Tareq Amin同台，輝達將向Humain出售超過1萬8000塊最新AI晶片。(歐新社)

史坦普500指數上漲，今年重新回到正值區域，因為投資人因中美貿易緊張局勢緩解而延續了上一交易日的大幅上漲。

史指上漲42.36點或0.72%收5886.55點，那斯達克指數上漲301.74點或1.61%收1萬9010.09點。道瓊工業指數反向下跌269.67點或0.64%收4萬2140.43點，因為聯合健康集團下跌17.79%，給道指帶來壓力。

輝達 (Nvidia)將向沙烏地阿拉伯 運送1萬8000塊頂級人工智慧(AI)晶片，輝達上漲5.63%。晶片股同行跟隨這家人工智慧(AI)寵兒上漲，博通上漲4.89%，AMD上漲4.01%。

輝達執行長黃仁勳表示，該公司將向沙烏地阿拉伯公司Humain出售超過1萬8000塊最新AI晶片。他在白宮率領的中東之行中宣布這項消息；川普總統和其他科技公司執行長也參加了此次訪問。輝達表示，當地首次部署將使用其GB300 Blackwell晶片，這是該公司今年稍早正式發布的最先進晶片之一；該晶片將用於沙烏地阿拉伯的一個500兆瓦的資料中心。

輝達近日升勢推升該股市值自2月28日以來再度回至3兆美元以上，取代蘋果成為全球第二有價值企業，僅次於微軟。

輝達股價本月上漲逾20%，但全年仍呈下跌，且較今年高點低約14%。

13日的上漲使史指2025年上漲約0.1%。由於貿易緊張局勢削弱了投資人對股市的信心，該指數今年一度下跌超過17%。

不過，本周美國和中國同意暫停徵收90天的關稅 後，華爾街獲得喘息的機會。導致12日股市飆升，道指飆升逾1100點。

哈里斯金融集團執行合夥人考克斯表示：「再加上貿易消息、沙烏地阿拉伯達成的大規模晶片交易、通膨下降使降息日期提前、以及減稅實質細節，市場迎來全面利多。」白宮宣布對美國投資6000億美元。

稍早發布的通膨數據弱於預期，也加劇了股價上漲。

消費者物價指數(CPI)是衡量美國經濟商品和服務成本的廣泛指標，4月CPI年增2.3%。《道瓊》調查的經濟學家預計通膨率將年比維持在2.4%。

北極光資產管理公司投資長扎卡雷利表示：「就這樣，市場的雙重擔憂：關稅引發的經濟衰退和持續的通膨得到了極大緩解。」「但我們仍然擔心，高估值和市場集中度仍然是今年股價大幅上漲的風險；但從短期來看，市場應該會喜歡這些數據，並延續昨天美中貿易慶祝活動。」

凱投宏觀表示，美國對所有進口商品徵收15%的實際關稅稅率，是經濟大蕭條以來的最高水平，但低於「今年貿易戰最激烈時期」的27%，應不太可能導致美國或全球經濟衰退。

由於有如此多針對智慧型手機和半導體的免稅政策，以及針對在美國組裝的汽車的零部件和材料的退稅政策，該集團首席經濟學家希林(Neil Shearing)和首席全球經濟學家麥基翁(Jennifer McKeown)現在預計，2025年和2026年全球GDP成長率都將略低於3%，「雖然略微疲軟，但絕不是一場災難。」

話雖如此，總部位於倫敦的凱投宏觀(Capital Economics)警告，存在多個「可能導致貿易戰再次升級的潛在爆發點」，包括：原定對等關稅暫停期將於7月8日到期、8月12日對中對等關稅暫停期到期、未來兩個月美國與180多個國家談判貿易協定時面臨挑戰、由於歐盟存在巨額貿易順差且「需要透過共識治理」而使與歐盟談判面臨困難，而且美中談判未能解決匯率政策、市場進入或產業政策問題。

經濟學家寫道：「過去幾周出現的不穩定休戰可能會以多種方式瓦解。」

評級機構惠譽表示，美國和中國最近達成的暫時降低關稅90天的協議並不是兩國「貿易正常化」的標誌。

惠譽發表聲明表示：「由於缺乏持久協議，關稅稅率的確定以及已實施關稅的影響的不確定性，仍將是我們宏觀經濟預測的關鍵因素。」「美中協議並不意味著已經產生切實經濟影響的貿易戰已經結束。」

惠譽前一天表示，新貿易協定將美國有效關稅稅率(ETR)降至13%左右，低於協定簽署前的23%左右。

該機構補充說：「雖然這意味著對全球經濟成長的衝擊較小，但在其他條件相同的情況下，這個數字仍將遠高於美國2024年2.3%的ETR，因為屆時仍將實施近乎普遍的10%關稅，以及一些針對特定產業的更高關稅。」