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金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

美4月CPI微升至2.3% 低於預期 關稅效應尚未顯現

投資大咖：最佳策略是持有現金 歐美有數十兆美元現金

編譯林聰毅／綜合外電
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盡管股市因美中貿易戰暫時休兵而飆漲，但知名避險基金Citadel的創辦人兼執行長葛里芬建議，最好還是持有現金並在場邊觀望。貝萊德執行長芬克（Larry Fink）則估計，歐美約有數十兆美元的金融資產以現金形式閒置。路透
盡管股市因美中貿易戰暫時休兵而飆漲，但知名避險基金Citadel的創辦人兼執行長葛里芬建議，最好還是持有現金並在場邊觀望。貝萊德執行長芬克（Larry Fink）則估計，歐美約有數十兆美元的金融資產以現金形式閒置。路透

盡管股市因美中貿易戰暫時休兵而飆漲，但知名避險基金Citadel的創辦人兼執行長葛里芬（Ken Griffin）建議，最好還是持有現金並在場邊觀望。由於市場持續波動，貝萊德執行長芬克（Larry Fink）估計，歐美約有數十兆美元的金融資產以現金形式閒置。

美國與中國的談判代表宣布大幅調降關稅令華爾街鬆了一口氣，史坦普500指數12日勁揚3.3%，為一個多月來最大漲幅，那斯達克指數大漲4%，部分收復了川普總統上月宣布對等關稅所造成的損失。葛里芬稱許財政部長貝森特透過談判實質改善了兩國的雙邊貿易條件，但仍待進行更多談判。

葛里芬接受彭博資訊訪問說：「對於基本面投資人來說，這是個非常艱難時期，因為我們投資的公司價值嚴重受到華府政策快速變動的影響。」這位億萬富豪說：「回想起來，或許持有現金是因應此種情況的最佳方式。」

另據路透報導，貝萊德執行長芬克表示，在貿易戰憂慮和美國經濟不確定性的情況下，有數十兆美元的金融資產正在以現金形式閒置。

芬克在一場投資論壇上說：「歐洲有12兆歐元存在銀行帳戶裡；在美國則有11兆美元停泊在貨幣市場基金。當出現不確定性時，你會把越來越多的錢放在現金中，這就是我們看到的情況。」

芬克表示，川普提出的改變全球貿易關係政策引發了市場波動，但許多全球投資人的資產配置仍過度偏重美國。他說，對美國資產的「適度重新配置」使得歐洲受惠，投資人對波斯灣地區、印度和日本的興趣也日益濃厚。

但雖然川普與中國的關稅戰暫時休兵，但這並不保證投資人持續有信心，因為還將有90天的波動期。芬克說：「我認為我們將處於一個不確定時期，我們將開始關注財政赤字的角色。」「坦白說，美國的赤字是個問題...美國經濟需要3%的成長率來克服赤字。」

川普 關稅 貿易戰

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