美元資產爆賣壓 預示長期資金轉移已啟動

近來美國資產遭遇賣壓、資金轉向歐洲市場。(歐新社)

近來美國資產遭遇賣壓、資金轉向歐洲市場，投資機構認為，這顯示退休金 基金及其他大型機構經理人已啟動更長期性地削減美元曝險行動。

華爾街銀行業表示，資產額數兆美元的各大投資機構陸續開始削減美元部位，因經理人擔憂美國總統川普的決策混亂、且頻頻施壓聯準會（Fed），以及貿易戰帶來的衝擊。

雖然美股 指數已收復4月2日「解放日」以來的失土，但今年來美股仍然下跌，表現在全球排名末段班，美元指數今年來也貶值逾7%，一些投資機構表示「資金逃離」美國，轉入德國公債等資產。

百達資產管理公司策略長鮑利尼表示，「這種現象正在發生。速度雖慢，但無可避免」。由於歐股相對便宜，加上德國擴大國防支出催化經濟成長，使歐洲成為「最合乎邏輯的」歸宿。

美國銀行（BofA）每月基金經理人調查顯示，3月投資機構減持美股幅度為「空前之最」，轉入歐股的比重為1999年來之高。晨星數據也指出，5月初美股指數型基金（ETF）資金進一步流出，但債券ETF已吸引一些資金回流；資金流向歐洲，部分是源於歐洲機構因「愛國」而把資金投入當地國防等類股。

資金「離美入歐」，也帶動歐元升值。投資銀行業者指出，機構投資人持續進行賣美元／買歐元現貨交易。美國銀行G10外匯策略主管范瓦奇地斯表示，美銀已看到「最近幾周出現實質的機構美元賣壓」。

芬蘭Veritas退休金保險公司上季減持美股，投資長威克史東姆表示，美股股價偏高，並提到「關稅不確定性以及宣告，使美股的不可預測性更高，我們不願支付美股溢價」。

資產規模1,490億澳幣的澳洲UniSuper年金計畫擁有高額美國資產。投資長皮爾斯表示，「坦白說，我認為我們的美國資產投資已經過頂」。

丹麥各大退休金基金上季也淨賣出美國資產，為2022年以來首見，購買歐洲上市股票金額則是2018年來高點。法國巴黎銀行全球總體策略主管布朗指出，若歐洲年金基金將美國資產配置比重降到2015年水準，相當於淨賣出價值3,000億歐元的美元資產。

連美國退休金基金都在考慮美國資產部位。資產額達3,500億美元的加州教師退休金體系投資長史考特．陳表示，「由於美國資產遭到針對，使我們面臨是否要分散投資的問題」。

美元今年來大幅貶值，使持有美國資產卻未做匯率 避險安排的投資者特別難熬。美銀估計，瑞這些機構將美元避險比率提高到新冠疫情前水準，歐洲機構須對美元資產進行2.5兆美元的避險操作，將進一步壓低美元匯率。

但許多投資機構不急著做決定，因為考慮到美國市場長期成長的好處。分析師也表示，資金逃離美國的勢頭有其限制，因為美國股市及公債市場太深，且流動性高。