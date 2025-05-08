川普宣布與英國達成貿易協議 道指漲逾250點

美國總統川普宣布美國和英國達成貿易協議框架後，美股收漲。道瓊工業指數上漲254.48點或0.62%收4萬1368.45點。美聯社

美國總統川普 宣布美國和英國達成貿易協議 框架後，美股收漲。這是自今年稍早美國對全球大部分國家徵收先發制人關稅 以來達成的第一份重要協議。

道瓊工業指數上漲254.48點或0.62%收4萬1368.45點。史坦普500指數上漲32.66點或0.58%收5663.94點。那斯達克指數上漲98點或1.07%收1萬7928.14點。

川普在橢圓形辦公室透過免持電話與英國首相史塔默宣布了該協議的概要。根據川普在《Truth Social》貼文上發布的圖表，對英國徵收10%的基準關稅仍將維持不變。然而，總統指出，英國10%的關稅可能處於未來與其他國家達成協議的下限，並表示「有些國家的關稅會高得多，因為它們擁有巨大的貿易順差」。

除此之外，交易公告缺乏細節，活動期間也沒有簽署任何協議。

川普表示：「最終細節正在擬定中。」「在接下來幾周內，我們將得出所有結論。」

由於川普預計美國談判代表將在貿易談判中與中國度過一個「愉快的周末」，主要股指觸及盤中高點。

美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾本周末將在瑞士與中國財政部長會面，討論貿易和經濟問題。川普將對中國進口產品的關稅提高至145%，即使他降低了對大多數其他美國貿易夥伴的「對等」關稅。中國官員7日表示，即將舉行的會晤是川普政府要求的。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「人們越來越樂觀地認為，可以在7月9日對等關稅互惠暫停期到期之前達成協議。」「不過，啟動談判可能會在短期內減輕政府與其他貿易夥伴達成協議的壓力。」

川普政府7日表示將取消拜登時代的晶片限制後，科技股普遍上漲。Alphabet上漲1.92%；該公司發布聲明指出，谷歌的搜尋查詢量持續增加，反駁了7日的新聞報導；該報導引述一位蘋果高管的話指出，隨著越來越多人使用人工智慧，Safari瀏覽器的搜索量有所下降。

在美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示美英貿易協議將帶來數十億美元的波音飛機訂單後，波音上漲3.34%。

華爾街前一日經歷了一個波動的上漲交易日，投資者消化了聯準會最新的政策聲明，並關注貿易協議的進展跡象。市場參與者越來越擔心全球貿易戰可能導致物價上漲並加劇通膨壓力。

本周叫車公司Uber公布好壞參半的第1季業績，Wedbush表示，Uber的「業績已經是過去式了」。

分析師德維特(Scott Devitt)在最新的研究報告中將股票評級從跑贏大盤調降至中性，並表示：「最近一段時間，由於業績已經趕上投資人的預期，超出預期的幅度已經大幅縮小。」

他指出，Uber目前的股價相對於同業而言是溢價；在宏觀背景不確定、需求壓力加大的背景下，這給該股帶來了困難。

他繼續說道：「我們承認，Uber的管理團隊在這段時期內成功執行了推動成長的關鍵舉措。然而，目前我們對該業務的理解已經很透徹，短期內缺乏明確的催化劑將限制其達到預期的上行空間。」

美國銀行認為投資人應該遠離阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(Archer-Daniels-Midland)。

分析師堤阿諾(Salvator Tiano)將該食品加工股的評級從「中性」調降至「表現不佳」，目標價從47美元降至45美元，相當於較目前股價下跌6%。

他說，「ADM第1季業績讓投資人鬆了一口氣，管理層維持了2025年每股獲利4.00-4.75美元的預期，即使預計獲利將處於區間低端。然而，我們認為這種樂觀情緒是錯誤的。」

他補充說：「ADM的業績引發的疑問多於答案，我們難以將管理層的評論與每股獲利保持在4美元以上聯繫起來。雖然業績財測有所進展，且美國對競爭原料徵收關稅也帶來一定好處，但壓榨獲利率持續疲軟加劇了我們的擔憂。」

本周該公司公布上季獲利超過分析師的預期。

瑞銀全球財富管理團隊表示，最近的事態發展似乎顯示，貿易緊張局勢的緩解不足以維持股市的平靜。

美洲區投資長馬塞利在給客戶的報告中表示：「隨著更多資訊出現，以及投資人繼續應對川普政策的曲折變化，預計短期波動將持續下去。」

他同時懷疑宣布的美英貿易協議「內容相對溫和」。