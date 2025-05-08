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怎麼看川普與英國敲定貿易「協議」？克魯曼：障眼法罷了

編譯湯淑君／綜合外電
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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普政府將在8日宣布與英國達成第一樁貿易協議。這項進展或許會短暫讓金融市場為之雀躍，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，那不過是障眼法罷了，用意在說服易受騙的人相信川普2.0關稅確實奏效。

據說，川普政府與英國敲定的主要是實際貿易協議的「框架」，將來美英正式貿易協議簽不簽得成，還很難說。這有如關稅版的「概念計畫」。

至於此刻真正重要的關稅，亦即對中國進口貨重課145%的稅率，川普已宣稱不會降下來。那項關稅已導致美中貿易量陡降三、四成，考量貨運所需時間，勢必導致美國消費者物價猛竄，數周後零售店貨架上可能是一片空蕩蕩。

與英國敲定「協議」只是障眼法

回頭看美英貿易「協議」。最終結果尚未揭曉，但克魯曼認為可確定一件事：不會導致英國對美國貨大幅開放國內市場。這是因為川普狂揮關稅大棒前，英國早已敞開市場之門。

川普堅稱外國從事不公平貿易，但實際上重要貿易夥伴對美國產品課的關稅稅率大多很低。例如，銷往歐盟的美國產品，以最惠國貿易加權平均關稅稅率計，非農業產品僅課0.9%的關稅，而外銷加拿大、墨西哥、中國和英國則依序被課1.9%、3.0%、4.1%和0.5%。川普卻揚言要對這些國家分別課徵20%、25%、25%、34%和10%的「對等」關稅。

克魯曼指出，說中國的貿易開放度不如關稅數字所示，或許有道理，畢竟政府對經濟干預甚大；但川普對英國、加拿大和歐盟也揮舞關稅大棒，就顯得莫名其妙，因為他們在貿易上並未做壞事，又如何「停止」作惡？

那麼美國龐大的貿易逆差從何而來？經濟學家不厭其煩地解釋，逆差數字反映的並非不公平貿易政策，而是資本大量流入美國，顯示美國被視為吸引人的投資去處。就算川普果真敲定一些協議，不只是「概念計畫」，也改變不了那種邏輯。倘若川普的策略確實導致貿易逆差降低，只有一種途徑能達此目標，那就是摧毀美國對外資的吸引力。

川普脫離現實 也令人憂心

川普的關稅可謂庸人自擾，為解決其實不存在的問題，而做出大肆破壞的反應。克魯曼說，這個推論不只是根據對川普貿易政策的觀察而已。川普團隊宣稱，從拜登政府接手的經濟狀況很糟糕，財長貝森特頻頻說美國經濟需要「戒毒」。但事實上，川普接手的美國經濟狀態極佳—失業率僅約4%，通膨只比聯準會（Fed）2%目標高一點點，生產力成長令舉世稱羨。

如今，這種不冷不熱恰到好處的「金髮女孩」經濟似已遠去，完全歸咎於川普自己。Fed主席鮑爾日前提及Fed維持利率不變的決議時，一再提及「不確定性」。為什麼短短數月內情勢變得如此混沌不明？唯一理由就是川普政策製造亂象。

所以，除了威逼Fed之外，川普另一件事也令人憂心：脫離現實。美國物價現在傾向走高，亞特蘭大聯準銀行的數據顯示，受訪企業對一年後的通膨預期已明顯攀升。

假如下周公布的消費者物價指數（CPI）報告果如預期呈現通膨加速的初步跡象，川普會怎麼做？更重要的是，如果中國進口中斷真的打擊美國消費者，川普又會怎麼做？想必川普絕不會認錯，他和手下很可能開始在經濟數據上動手腳。

所以，今天若川普宣布敲定貿易協議，該歡慶嗎？克魯曼給的答案是否定的。那不會解決川普製造出來的任何問題，只會給予川普短暫的成功錯覺，鼓勵他去製造更多問題。

川普 關稅 克魯曼

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