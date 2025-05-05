關注貿易進展和Fed利率會議 史指中止連9漲

由於投資人關注全球貿易的最新進展，史坦普500指數下跌，結束了連續9天的上漲行情。美聯社

由於投資人關注全球貿易的最新進展，史坦普500指數下跌，結束了連續9天的上漲行情。

史指下跌36.29點或0.64%收5650.38點，那斯達克指數下跌133.49點或0.74%收1萬7844.24點，道瓊工業指數下跌98.6點或0.24%收4萬1218.83點。史指之前連續9天上漲，是2004年以來最長的上漲走勢。

道指最低下跌253.99點，史指和那指分別下跌約1%，隨後跌幅收窄。美國供應管理協會(ISM)的數據顯示，4月服務業活動強於預期，不過企業高管對關稅 的擔憂日益加劇。

《彭博》引述消息人士的話報導，印度已提議在互惠基礎上對一定數量的鋼鐵、汽車零件和藥品實施零關稅，市場情緒也有所改善。

話雖如此，投資人仍不確定美國與其他國家之間的關稅協議的時間表。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，「我們已經非常接近達成一些協議。」這與川普 4日的評論相呼應，川普表示最快可能在本周達成協議。

川普4日告訴記者，「我們正在與許多國家進行談判，但最終我將自己制訂協議，因為協議是我制訂的，而不是他們制訂的。」並補充說，他沒有計劃與中國國家主席習近平會談，這打破了緩解美中貿易緊張局勢取得進展的希望。

川普同日也授權相關政府機構開始對國外製作的電影徵收100%的關稅，聲稱其他國家吸引電影製作的努力是「國家安全威脅」。目前尚不清楚這些徵稅是否會影響影院上映的電影或串流媒體服務上的電影。Netflix下跌1.94%，Paramount下跌1.57%。

賓州大學華頓商學院金融學教授兼智慧樹首席經濟學家西格爾表示：「我很擔心，我原本希望現在就能宣布貿易協議。結果並沒有。我認為影響還沒有顯現。」

華爾街正在關注6日開始的聯準會為期兩天的政策會議，預計7日將公布利率決定。根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的FedWatch工具，聯邦基金期貨交易顯示降息的可能性僅為4.4%。即使如此，在貿易戰加劇不確定性的背景下，交易員仍在密切關注聯準會主席鮑爾對經濟前景的評論。

Altimeter Capital執行長兼創辦人葛思特納(Brad Gerstner)表示，投資人可能會將2025年的市場波動視為錯失的買入機會。

雖然他預計短期內市場將持續波動，但他表示，預計川普總統將很快在貿易協議上取得進展，這將刺激股市上漲。

他也指出，川普關於放鬆監管的言論也可能對美股有利，這是華爾街可能低估的總統議程的另一個面向。

瑞銀表示，雖然美股仍將持續波動，但中期股市前景正在改善。

瑞銀美國股票主管雷夫科維茲(David Lefkowitz)寫道：「我們認為，受關稅可能緩和、聯準會降息和結構性成長主題的支撐，美股的中期前景樂觀。」「預計史指年底將達到5800點。 」

雖然今年以來，受油價 暴跌影響，能源類股已回落近6%，但美國商銀仍將能源類股評級調升至加碼。

雖石油業表現不佳，但美國商銀分析師表示，石油公司仍在支付「股利，寶貝，股利」。高階主管的薪酬與現金回報聯動而非生產目標，而股利現在已成為不可動搖。美國商銀的數據顯示，該產業的自由現金流殖利率也遠高於平均水平，達到 6%。

該行表示，自2017年以來，該產業對油價的敏感度下降超過三分之一。分析師上周告訴客戶，如果將滯脹視為基本情況，「能源股表現優異的可能性比表現不佳的可能性更大」。

今年來油價已下跌約20%，美國原油價格收在2021年以來的最低水準。

巴克萊表示，雖然上周股市因投資人希望美國與其他國家達成貿易協議而上漲，但未來仍可能出現更多波動。

巴克萊經濟研究主管凱勒在最近的報告中寫道：「可能達成貿易協議的訊號提振了市場情緒，而高度扭曲的經濟數據並沒有提供太多前景。」 「但即使避免了最糟的貿易戰情況，全球展望也不見得能如市場所想像的那麼樂觀。」

他也預計本周召開的聯準會將維持利率穩定不變。