此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

傳奇投資人巴菲特 青睞的一個重要價位指標顯示，儘管美國股市近幾周強勁反彈，目前美股 仍相對便宜，強化美股仍有上漲空間的看法。

這個指標被稱為「巴菲特指標」，計算方式是美股總市值除以美國國內生產毛額（GDP）美元價值，美股總市值以Wilshire 5000指數總市值為基準。目前巴菲特指標落在180%，回到去年9月初，即日圓利差交易平倉導致股市短暫湧現沉重賣壓後的水準，這波賣壓為美股史坦普500 指數2024年最後幾個月大漲掃除障礙。

波克夏（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特曾表示，美國上市公司市值相對於GDP比率，是衡量美股價位最佳單一指標。這個指標去年底衝上歷史新高，讓美股頓時警報大作。美股2021年處於頂峰時和2020年網路泡沫破滅前，也曾發出類似訊號。

50 Park Investmentst創辦人沙漢（Adam Sarhan）說：「這個指標很重要，因為這有助於交易員知道何時部署資金及買股。全球貿易戰仍有令人擔心的理由，但如果美國總統川普對關稅未採取強硬立場，基於目前股市價位遠比過去來得合理，大家就會買買買。」

事實上，目前巴菲特指標仍高於過去股市跌入谷底時的水準，例如2020年初COVID-19肆虐導致美股湧現賣壓時，該指標曾跌至近100%。其他常見價位指標也反映類似情況，目前史坦普500指數預估本益比為20.6倍，比今年稍早低8%左右，但仍高於18.6倍的10年平均值。