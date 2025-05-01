Meta微軟財報激勵 史指連八升 那指收復關稅宣布後所有跌幅

在Meta Platforms公布第1季營收強於預期後，投資人對川普關稅和美國經濟下滑將威脅AI貿易的擔憂有所緩解。路透

兩家大型科技公司公布強勁的業績，緩解了人們對人工智慧(AI )發展在經濟動盪中放緩的擔憂，美股上漲。

道瓊工業指數上漲83.6點或0.21%收4萬752.96點。史坦普500指數上漲36.08點或0.63%收5604.14點，連升8日，並接近4月初川普 總統宣布「解放日」關稅 之前的水平。那斯達克指數上漲264.4點或1.52%收1萬7710.74點，收復4月2日以來所有跌幅。

在Meta Platforms公布第1季營收強於預期後，投資人對川普關稅和美國經濟下滑將威脅AI貿易的擔憂有所緩解。Meta Platforms執行長查克柏格在30日的財報電話會議上表示，該公司「已做好準備應對宏觀經濟的不確定性」。

微軟也公布第3財季的營收和淨利都超乎預期。該公司高管在30日的財報電話會議上表示，隨著數據中心容量的不斷擴大，預計資本支出將從現在開始上升，並指出「雲端運算和AI是每個企業擴大產出、降低成本和加速成長的重要投入。」

微軟上漲7.63%，而Meta上漲4.23%。資訊科技類股表現遠超過史指其他10個類股，上漲2.11%。

Argent Capital Management投資組合經理人艾勒布魯克(Jed Ellerbroek)表示：「很少有股票能夠真正免受川普關稅和貿易戰的影響，但AI受到的影響比投資人目前認為的要小得多。」「我們目前正處於非常陡峭的成長曲線早期階段，這對於AI基礎設施來說也是如此。」

每周申請失業救濟金人數增加24.1萬人，超過《道瓊》估計的22.5萬人，抑制了1日的看漲情緒。在第1季令人失望的國內生產毛額(GDP)報告後，這項數據引發了人們對經濟的擔憂。失業數據也提高了2日4月非農就業數據的風險。

在前一個交易日，史指和道指在波動交易中收復了早盤跌幅。當日最低點，史指下跌逾2%，藍籌股道指下跌逾780點。

交易員最初對商務部的疲軟經濟數據感到震驚，數據顯示GDP環比年率下降了0.3%，是2022年第1季以來首次出現負成長。接受《道瓊》調查的經濟學家先前預測上季經濟將成長0.4%。

30日是4月最後一個交易日，自川普於4月2日宣布對華徵收「對等」關稅並隨後暫停徵收最高關稅以來，股市遭遇重挫。當月，史指一度短暫進入熊市，較2月的歷史高點下跌逾20%，隨後收復部分失地。截至30日史指較歷史最高點下跌約9%。

即使如此，這波反彈仍未能挽救史指和道指4月的跌幅，分別下跌約0.8%和3.2%。不過，那指在4月上漲了0.9%。

科爾百貨(Kohl's)表示，已解雇了執行長布坎南(Ashley Buchanan)，此前調查發現他主張與一名與他有私人關係的供應商達成交易。

該公司表示，布坎南以「極不尋常的條款」與該人的公司進行了交易。

由於與癌症治療交易相關的費用，製藥巨頭禮來調降全年獲利預期，股價暴跌1.66%。

禮來公司目前預計其2025財年調整後每股獲利將在20.78至22.28美元之間。該公司之前的財測價為每股22.5至24美元。

雖然禮來公司第1季獲利和營收超出預期，但股價仍下跌。該股本周可望下跌9%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)認為市場情勢可能最終已出現轉變：「我們重新測試了史指的5500點水平。」「說明最糟的時期可能已經過去；至少就這次修正而言，我們將回升至2月19日的高點。」

他還表示：「投資人的投資方向正在從表現最好的類股轉向表現最差的類股，比如消費必需品、醫療保健、公用事業等；而轉向表現最差的類股，特別是通訊服務、非必需消費品和科技，因為它們最有可能從經濟復甦中受益。」

截至1日，史指較其52周高點下跌逾8%。這與上月初的跌勢形成鮮明對比，當時史指短暫進入熊市區域，較近期高點下跌逾20%。