道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

道瓊工業指數收在最高點，因白宮表示即將宣布一項重大貿易協議。但創半世紀以來總統任期前100天最差表現。道指上漲300.03點或0.75%收4萬527.62點。美聯社

道瓊工業指數29日上漲，因白宮 表示即將宣布一項重大貿易協議，但這是半世紀以來總統任期前100天最差表現。

道指上漲300.03點或0.75%收4萬527.62點。史坦普500指數上漲32.08點或0.58%收5560.83點。兩個指數均連續第6個交易日上漲，是道指自7月以來、史指自11月以來最長的連漲走勢。那斯達克指數上漲95.19點或0.55%收1萬7461.32點。

29日是川普第二任期的第100天。自1月20日就職典禮以來，道指已下跌7.1%，是1973年尼克森第二任期開始以來總統任期最糟糕的前100天。

根據《道瓊市場》數據，史指在此期間下跌7.6%，同創尼克森第二任期以來最糟糕的前100天表現。

以科技股為主的那指下跌超過11%，創下小布希總統第一任期以來總統任期開局最糟糕的紀錄。

羅素2000小型股指數下跌超過14%；則是史上最糟糕的前100天表現。

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示：「協議已經達成，但需要等待對方的總理和議會批准，我預計很快就會批准。」但他沒有透露具體國家的名字。

在盧特尼克發表評論之前，股市在大部分交易時段內都處於停滯狀態。

通用汽車和蘋果等受貿易戰影響的主要股票在尾盤從低點回升。通用汽車早盤表示，正在重新評估未來財測並暫停股票回購，等待關稅 影響明朗化。即使如此，通用汽車仍下跌0.64%，而蘋果則上漲0.51%。

亞馬遜表示，在其網站上為折扣商店Amazon Haul顯示關稅附加費的計劃「不會發生」。白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)早上表示，此舉將被視為「敵對和政治行為」，此後該公司股價下跌。收盤脫離當日低點，下跌0.17%。

貝爾德投資策略師梅菲爾德表示：「在貿易問題取得一些解決方案前，我認為其他事情都不重要。」並補充說，在投資人等待貿易進展期間，史指可能在5100點至5700點之間交易。

本周市場也因大量企業財報而波動，約三分之一史指上市公司將公布業績。大型科技公司尤其受到關注，預計30日將公布Meta Platforms和微軟的業績，1日將公布蘋果和亞馬遜的財報。

梅菲爾德表示：「不知道本財報季會有多少消息會對市場產生實質性的上行或下行影響。」「我們正處於政策引發的拋售和潛在衰退之中，需要政策改變才能讓我們擺脫困境。」

霍尼韋爾最新一季業績超出分析師預期，收漲5.4%並推動道指上漲。

根據《路透》採訪，在金融危機期間大賺一筆的保爾森預計，在貿易緊張局勢和各國央行購買黃金的背景下，到2028年時金價將升至每盎司近5000美元。

黃金被廣泛視為避險資產和對沖全球不確定性上升的工具。金價上周以前所未有的漲勢攀升，創下每盎司3500.05美元的歷史新高。

保爾森說，「這是一個明智的預測。我認為這是一個合理的數字。」「隨著各國央行和人們尋求將資金投入更穩定的來源，我認為黃金在世界上的地位將會提升。」

這位著名投資客是愛達荷州黃金和銻開發商Perpetua Resources的最大股東。他還從巴里克手中收購了NovaGold位於阿拉斯加的Donlin黃金計畫40%的股份。

自4月17日Netflix公布業績大幅超出預期以來，該公司股價一直保持在低點。

該串流媒體股票目前已連續第8個交易日上漲，本月上漲近20%，預計將創下2023年5月以來的最佳單月表現。該股也是4月史指表現第4好的股票。

多位華爾街經濟學家目前預計，美國商務部將於1日報告美國經濟第1季萎縮。

報導指稱，美國3月商品貿易逆差擴大至創紀錄的1620億美元，人們對國內生產毛額(GDP)報告的看法開始轉差。

高盛 將第1季經濟成長預期從2024年第4季的年化成長率調降至-0.8%，將此歸因於「消費品進口增加，可能反映了關稅調升前進口的提前爆量」導致商品貿易逆差擴大9.6%。高盛之前預計GDP將下跌0.2%。

同樣，Jefferies目前預期GDP將下降0.2%，低於先前預測的成長0.9%。法國巴黎銀行將GDP前景調降整整1個百分點至-0.6%。摩根大通首席美國經濟學家卡朋(Michael Gapen)表示，他預計GDP將萎縮1.5%。

檢察官宣布，吉利德科學公司同意支付2.02億美元，以和解其「非法」使用演講者計劃向醫生提供回扣，誘使他們為愛滋病患者開出該製藥公司的藥物的指控。

曼哈頓臨時聯邦檢察官克萊頓表示：「吉利德在這些項目上花費數千萬美元，其中包括超過2000萬美元的演講費以及數百萬美元的高昂餐飲、酒水和旅行費用，所有這些都是為了誘使醫生開出吉利德的HIV藥物並提高銷售額。」

吉利德將向美國政府和數州支付和解金。該股收盤下跌2%。