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川普關稅衝擊 全球經濟展望從強勁成長變面臨衰退風險

編譯任君翔／綜合外電
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路透進行的一項調查顯示，多數經濟學家認為，今年全球經濟走向衰退的風險很高。路透
路透進行的一項調查顯示，多數經濟學家認為，今年全球經濟走向衰退的風險很高。路透

路透調查顯示，經濟學家認為川普關稅措施將推升全球經濟衰退風險，且過半數經濟體的經濟成長預測，都遭拖累。

根據路透於4月1-28日進行的一項調查，受訪的多數經濟學家表示，今年全球經濟走向衰退的風險很高；其中許多人認為，美國總統川普的關稅措施，已經摧毀了市場情緒。 而僅僅三個月前，同樣一群來自近50個經濟體的經濟學家，還預期全球經濟將以強勁且穩定的態勢成長。

調查結果呈現罕見的一致性：超過300名經濟學家中，無人認為美國自4月1日起宣布的一系列關稅措施，對商業情緒帶來正面影響，反之，92%的學者認為其影響為「負面」。僅8%的學者回答「中性」，他們多來自印度及其他新興經濟體。

四分之三的經濟學家調降對今年全球經濟成長的預測，將中位數由1月所預測的3%，下調至2.7%。國際貨幣基金（IMF）的預測則略高出一點，為2.8%。

對個別經濟學家的訪調結果，也呈相似傾向：48個經濟體中，有28個經濟體的經濟成長預期中位數遭調降。其餘則有十個經濟體維持不變，另外十個（包含阿根廷及西班牙）微幅上升，主要是受國內發展所帶動。

中國及俄羅斯則分別被預期成長4.5%及1.7%，優於美國。這些預期中位數都未納入最後一季的調查結果。

但對墨西哥及加拿大的經濟成長預測，則較1月調降，分別為0.2%及1.2%。大多數修正都來自最近一個月。

至於對今年全球經濟衰退風險的看法，60%的經濟學家（167人中的101人）答覆，風險為「高」或者「非常高」。

各國央行在過去幾年中透過連續的快速升息，來控抑通膨升溫，相關進展也預期將會因關稅而陷入停滯，經濟學家們普遍同意關稅具有通膨性。

道富公司（State Street）歐洲、中東及非洲總經策略主管格拉夫（Timothy Graf）表示，「我們處於這樣的情境，原本進入停滯性通膨環境的可能性一直都很低，但我想現在高多了」。停滯性通膨（stagflation）通常被定義為維持一段時間的經濟零成長或低成長，伴隨高通膨及高失業率。

關稅 川普 阿根廷

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