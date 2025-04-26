傑富瑞投行：關稅未終結美國例外論 美股仍值得投資

傑富瑞金融集團（Jefferies）相信，美國例外論還沒走到盡頭，美股仍值得投資，原因是美國經濟活動背後的驅動力依舊完好無損。（美聯社）

關稅 動盪已對美國國際聲譽蒙上陰影，也讓尋求逃離的投資人，對美股 卻步，但傑富瑞金融集團(Jefferies)相信，美國例外論還沒走到盡頭，美股仍值得投資，原因是美國經濟活動背後的驅動力依舊完好無損。

傑富瑞分析師表示，「美國例外論未亡，且美國仍然『值得投資』，儘管美國的國際聲譽，及能感受到的可信度，都遭受顯著且有形的打擊。」

分析師認為，就算經濟成長在較長的一段時間內低於其潛力，美國還是很有可能免於衰退，並預期第2季的經濟成長，或將出現一種反常的改善，因為消費者將搶在關稅實施前，增加消費需求。

其指出：「這十分重要，（消費者）3月時對預期的關稅的反應是：『我應該趁價格變貴前，購買更多東西』，而不是『我需要省更多錢，因為我正在失去工作／我的股票投資組合千瘡百孔』。」「很難模擬出美國的國內生產毛額（GDP）將會出現負成長。這個近30兆美元的經濟體，有超過三分之二根基於消費者支出。」

分析師也說，美國經濟也可能得到來自聯準會（Fed）的援手，「我們仍預期Fed將會在今年降息 三次，但把（開始調降）的預期時間點由6月推遲到9月。」