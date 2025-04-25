NYSE最上鏡交易員用這些指標 安度川普「經濟恐怖主義」

塔克曼以生動表情，被譽為紐約證交所（NYSE）的最上鏡交易員。美聯社

以生動表情被譽為紐約證交所（NYSE）的最上鏡的交易員塔克曼表示，白宮 各種政策莫衷一是，有如「經濟恐怖主義」，但交易員也能利用當前的市場波動獲利。。

今年稍早，市場順風順水，標普500指數在2月19日衝上盤中新高6,147點。隨後情況急轉直下，川普 開始談論加徵關稅 ，之後市場動盪數周，標普500指數更從波段高點下跌約19%。

塔克曼在這六周內親眼目睹市場信心流失、股市遭拋售。他說，這完全是白宮「糟糕的訊息傳遞方式」所致。他指出，白宮先製造了所有混亂，然後又髮夾彎降低關稅力道，川普先後軟化對中國大陸和聯準會（Fed）主席鮑爾的態度。

塔克曼認為，目前長期投資人能做的事不多，只能暫且觀望，但若有多餘現金，能考慮在較低價位逐步增持部位，以降低平均成本，同時不該花太多時間確認投資組合。

同時，塔克曼說，當前的市場適合短線交易員，「我們每天上午11時30分就能完成交易，因為技術因素正發揮美妙的作用」，「在上沖下洗的市場裡，你能設定美妙的技術分析交易，市場也一直很配合。只是缺點在於即便所有的技術條件到位－支撐點到了，技術指標也到了－然後白宮突然發一條推文，接著帳戶就會爆掉。這就是現況」。

為了降低這種風險，塔克曼建議縮小每筆交易的部位，並且藉由設置更嚴密的停損點，迅速獲利了結。

至於線型指標，他認為每筆交易都有小幅差異，確認的指標也各自不同，但他也分享一些他用來追蹤走勢方向的指南。

其中之一是騰落指標（advance-decline line），也就是追蹤每天上漲的股票數量與下跌的股票數量，評估整體市場走向。

另一個是相對強弱指標（RSI），這是一種動能指標，透過從0到100衡量價格走勢的基本動能，70以上代表超買，30以下代表超賣。在市場劇烈波動時，塔克曼偏好採用從80到20的更廣泛區間，以創造更多的交易空間。

他也會標出支撐位與阻力線，代表常會反彈或回檔的價格位置。

塔克曼也會追蹤指數移動均線（EMA）、而非簡單移動均線（SMA），以減少波動帶來的雜訊。移動均線是呈現整體價格趨勢，但EMA給近期價格的權重高於SMA，有助更快察覺趨勢改變，這在快速變動的市場特別有幫助，他會關注9日、15日、30日、65日及200日EMA。