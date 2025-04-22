預期美中貿易衝突緩解 道指升逾千點 史指那指反彈2.5%

投資人從上一交易日的大跌中恢復過來，市場預期中美貿易緊張局勢可能很快就會緩解，美股出現上漲。道瓊工業指數上漲1016.57點或2.66%收3萬9186.98點。美聯社

投資人從上一交易日的大跌中恢復過來，市場預期中美貿易緊張局勢可能很快就會緩解，美股出現上漲。

道瓊工業指數上漲1016.57點或2.66%收3萬9186.98點。史坦普500指數上漲129.56點或2.51%收5287.76點；那斯達克指數上漲429.52點或2.71%收1萬6300.42點。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)對一群投資人表示，與中國的貿易戰 「將會緩和」，主要股指隨即飆升。知情人士透露，他在摩根大通主辦的投資人會議上表示：「沒有人認為現狀能持續下去。」

道指盤中最高上漲逾1100點。然而，收盤卻從這些水平回落，因為貝森特還指出，「如果我們退出談判大門，並在兩三年內簽署類似的協議，我認為這是一個巨大的勝利。」

受此消息提振，與中國密切相關的股票也受到提振。iShares中國大型股 ETF(FXI)和iShares MSCI中國ETF(MCHI)均上漲逾3%。

Argent Capital Management投資組合經理人艾勒布洛克(Jed Ellerbroek)表示：「貝森特的這番言論顯然是想發出一個訊號，似乎是想表達我們知道這正在損害市場，我們急於解決這個問題。」「市場將把這解讀為好消息，推動市場上漲，並調整對幾個月後這場貿易戰最終結果的預期。」

22日的上漲抹去前一交易日的大幅下跌。前一日道指下跌超過970點，史指和那指均下跌超過2%。

近幾周，貿易擔憂加劇導致股市暴跌。自4月2日川普 總統宣布對來自多個國家的進口商品徵收關稅 以來，史指已下跌逾6%。

川普在Truth Social上發文表示，如果聯準會不降息，經濟將會放緩，此後投資人的不確定性日益增加。他最近多次發文點名批評聯準會主席鮑爾，稱這位聯準會主席是「太遲先生」和「大輸家」。

川普上周暗示將「解雇」鮑爾，這是一項前所未有的行動，白宮經濟顧問哈塞特表示，總統團隊目前正在研究這項舉措。鮑爾表示，根據法律，他不能被解雇，並打算任職至2026年5月任期結束。

艾勒布洛克補充指出：「不確定性很多，答案卻不多，今天的環境對投資人來說有點令人沮喪。」「我有一種感覺，那就是處於這種困境的時間越長，經濟就會變得越糟糕。」

瑞銀策略師在最新報告中強調，在兩種關稅情境下，股市可能會進一步下跌。

策略師巴維加(Bhanu Baweja)寫道：「第一種情景假設川普政府的政策是表面的，並假設現行10%的普遍關稅，對中國進口產品徵收145%的關稅加上部分產業關稅將全部保留；第二種情景假設10%的普遍關稅保持不變，但假設對華關稅降至60%。」

在這兩種情況下，策略師都認為市場底部尚未到來，「我們或許已經度過關稅高峰期的不確定性，但仍處於高位平台期，這將對獲利成長產生重大影響，而目前獲利成長似乎尚未反映在股價中。隨著美國例外論的消退，估值也將進一步下調。」

瑞銀策略師補充說，市場可能將在2025年第3季初觸底。

科技類股今年至今下跌21%，在2025年史指類股中表現第二差。

但巴克萊策略師克里希納(Venu Krishna)在最新的報告中聲稱，這種表現不佳「已經過頭了」。

他寫道：「在從高峰到低谷的階段，科技股的表現往往落後於史指，但自2025年2月19日指數觸頂以來，其表現已經超過典型的熊市。」「科技股在復甦階段也往往是贏家，在市場低谷後的12個月內，其回報率相對所有產業中最高階段也往往是贏家；在市場低谷後的12個月內，其回報率相對在所有類股中最高。」

該策略師補充說，如果拋售加劇，金融、工業和材料產業可能面臨進一步下跌的風險。

BCA Research在最新報告中指出，川普關稅政策最有可能造成的結果是獲利率縮減。

該投資研究公司寫道：「分析顯示，關稅將使史指的淨獲利率降低2個百分點。」

首席策略師通克爾(Irene Tunkel)寫道，這場愈演愈烈的貿易戰可能對即將到來的財報季來說不是一個好兆頭。

她寫道：「投資人現在更關注企業財測而不是獲利，因為他們試圖從長遠角度評估關稅對企業和產業的影響。」「隨著企業處理關稅和貿易戰的影響，預期第2季會出現許多負面或取消的財測，並伴隨著全面的降評。」