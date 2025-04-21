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川普貿易談判沒進展 轟鮑爾倒沒停 美股道瓊早盤再崩600點

編譯易起宇／綜合外電
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股21日早盤下跌，投資人未看到美國總統川普的全球貿易談判有任何進展跡象。道瓊工業指數早盤下跌600點，或1.5%；史坦普500指數和那斯達克指數分別下跌1.5%和1.9%；費城半導體指數跌2.5%；台積電ADR跌2.6%。

圍繞著川普關稅的擔憂升高近來對美股造成壓力。自川普4月2日宣布一系列對等關稅來，美股三大指數已分別各下跌約7%。

在剛過去的這個周末，芝加哥聯準銀行總裁古斯比接受CBS專訪表示，關稅可能導致美國經濟活動一路下滑到夏季。美國聯準會（Fed）主席鮑爾16日也表達關切說，川普關稅可能在控制通膨和刺激經濟成長方面對Fed構成困難。

對Fed獨立性的質疑也已傷害到股市。川普17日呼籲Fed降息，甚至暗示可能會讓鮑爾下台。隔天，白宮經濟顧問哈塞特也說，總統和他的團隊正在研究，開除鮑爾是否可以是個選項。

川普21日開盤後不久又在自家社群媒體Truth Social發文批評鮑爾，稱呼鮑爾是個「大魯蛇」（major loser），並警告美國經濟可能放緩，除非Fed立刻降息。

上個周末沒有任何有關貿易協議進展的新聞，傷害了投資人周一開盤時的信心。美中緊張似乎還反而進一步增加，中國警告其他國家不要和美國達成任何將會傷害中國的協議。

川普 鮑爾 關稅

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