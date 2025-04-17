史指震盪走高 道指跌逾500點 與那指都連挫三日

史坦普500指數在震盪交易中小幅走高，但由於關稅問題繼續令投資人擔憂，本周因假期縮短的交易周最終收盤走低。

史坦普500指數在震盪交易中小幅走高，但由於關稅 問題繼續令投資人擔憂，本周因假期縮短的交易周最終收盤走低。

史指早盤漲跌互現，收盤上漲7點或0.13%收5282.7點。那斯達克指數小幅下跌20.71點或0.13%收1萬6286.45點。

但道瓊工業指數下跌527.16點或1.33%收3萬9142.23點。由於保險公司聯合健康集團獲利未達預期，股價下跌22.38%，拖累了道指。道指和那指都是連續三天下跌。

輝達 在前一交易日下跌近7$後再下跌2.93%。這家人工智慧寵兒15日披露，由於美國出口管制，本季提列費用約55億元，與向中國和其他目的地出口H20圖形處理器(GPU)有關。

雖然聯合健康集團和輝達給市場帶來壓力，但其他知名股票卻提供了上漲動力。禮來公司減肥藥試驗結果呈正面結果後，股價漲14.36%。串流媒體巨頭Netflix在財報公布前上漲1.19%。

美國總統川普 表示，他預計將與中國和歐盟達成貿易協議，股指下午盤中短暫上漲。前一天，聯準會主席鮑爾表示，川普的關稅政策可能會在短期內推高通膨，並給聯準會帶來挑戰，此言令投資人感到震驚。

本周主要股指仍出現下跌，由於耶穌受難日市場休市，本周走勢在17日結束。本周至今，道指和那指均下跌超過2%，史指下跌1.5%。

自4月2日川普首次宣布其「對等」關稅計畫以來，投資人一直保持警惕。自那時至今，史指下跌近7%。道指和那指在此期間下跌7%以上。

美國商銀財富管理公司資深投資策略師哈沃斯(Rob Haworth)表示：「這是一個正在等待和尋找方向的市場。」「現在，我們更多的是等待觀察這些貿易協議的進展。」

在Coty 6月分析師日和第3財季財報發布前，Raymond James將該美容股票的評級從優於大盤下修至與大盤持平。

分析師Olivia Tong指出，降級的催化劑包括「高端香水的競爭加劇、對需求持續性的擔憂日益加劇、消費美容業務疲軟，以及獲利率擴張放緩，因在大幅擴張後獲利率已達到峰值水平。」

為了配合降評，Tong取消了9元的目標價。Coty股價今年來下跌31.05%。

但積極的一面是，Tong補充說，Coty在美國擁有足夠大的製造基地，可以減輕關稅風險，因為該公司在中國的製造工廠僅用於本地消費。

Loop Capital分析師丘昆巴(Anthony Chukumba)在最新報告中將眼鏡零售商Warby Parker的評級從持有調升至買入。

他在報告中堅持其27元的目標價。意味著Warby Parker的股價還會比16日收盤價上漲89%。

該分析師寫道，Warby Parker股價今年已暴跌41%，為投資人提供了良好的買入機會，「今年至今Warby Parker股價遭拋售，而史指下跌了9%，都已經跌過頭，並且提供了一個期待已久的有吸引力的切入點。」

分析師補充說：「雖然我們不認為Warby Parker能夠完全免受潛在經濟衰退的影響，但我們認為該公司的表現將相對較好，主要原因有三：1. 視力矯正產品是必需的醫療用品；2. 美國眼鏡業高度分散，因此為Warby Parker提供了充足的市占率成長機會；3. 該公司擁有引人注目的價值。」

在宣布以227億元收購WorldPay後，金融服務公司Global Payments下跌17.43%，創下2020年3月以來最大單日跌幅。該公司還表示，將以超過130億元的價格將Issuer Solutions出售給富達資訊服務公司。

蘋果是唯一上漲的「七巨頭」成員。這家科技巨頭的股價上漲1.39%。相較之下，七大科技股指數下跌0.7%，其中輝達領跌2.93%。

雖然蘋果能夠逆轉下跌趨勢，但七巨頭指數的所有7支成分股本周都出現下跌。