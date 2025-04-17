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連續4年赤字 日本年度貿易逆差初值366億美元

中央社東京17日電
日本政府財務省17日公布2024年度貿易統計初值顯示，整體出口額減去進口額的貿易收支為逆差5兆2217億日圓。美聯社
日本政府財務省17日公布2024年度貿易統計初值顯示，整體出口額減去進口額的貿易收支為逆差5兆2217億日圓。美聯社

日本政府財務省17日公布2024年度貿易統計初值顯示，整體出口額減去進口額的貿易收支為逆差5兆2217億日圓（約366億美元），為連續4年逆差。

共同社中文網與「日本經濟新聞」報導，在外匯市場日圓貶值、美元升值的背景下，日本出口擴大，2024年度逆差額較2023年度減少15%。

日本2024年度出口額較2023年度成長5.9%，達到108兆9346億日圓（7638億美元），創下1979年有比較數據以來新高，其中出口到台灣等地的半導體等製造設備，以及銷往美國的汽車等呈現成長。

而日本2024年度進口額達114兆1563億日圓（8004億美元），較2023年度成長4.7%，其中來自中國的智慧型手機等商品有所增加。另一方面，原油與煤炭進口則減少。

從國家與地區來區分的話，日本2024年度對美出口額達21兆6482億日圓（1517億美元），較2023年度增加3.8%；對美進口額則為12兆6429億日圓（886億美元），同比成長7.7%。而日本2024年度對美出口額與進口額均雙雙創下新高。

日本2024年度對美順差達9兆53億日圓（631億美元），順差金額4年來首次縮水，也較2023年度減少1.3%。美國在日本整體出口額中占比19.9%，連續3年為日本最大出口對象國。

而日本對亞洲地區的出口額為58兆514億日圓（4070億美元），較2023年度成長8.8%，進口額則為55兆1760億日圓，年增7.1%。

其中，日本對中國出口額為18兆8918億日圓，年增3.4%，進口額達25兆9392億日圓（1818億美元），年增7.1%，而日本去年度對中進口與出口額也雙雙創下新高，且對中逆差達7兆475億日圓（494億美元），為2年來逆差額首度擴大。

另外，財務省今天也公布2025年3月單月的貿易收支，對全球順差5441億日圓（38億美元），連續2個月維持順差，對美貿易順差為8470億日圓（59億美元），較2024年3月成長14.3%。

美國總統川普（Donald Trump）政府今年3月至4月，先後對銷往美國的鋼鋁產品與汽車加徵關稅。根據日本財務省估計，日本今年3月對美出口的鋼鐵下滑16.6%至238億日圓（1.67億美元），汽車則增加4.1%到5018億日圓（35億美元）。

財務省的相關業務負責人表示，「增減幅度並不明顯，都還在正常範圍內」。關於未來的影響，這名負責人表示，「可能會朝著增加或減少的任何一個方向發展，例如出現趕末班車式的出口，或減少出口等情況」。

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