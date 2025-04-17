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如市場所料 ECB再降息 總裁稱經濟面臨下行風險

編譯湯淑君／綜合外電
歐洲央行（ECB）17日決議再次降息，果如市場所料。 歐新社
歐洲央行（ECB）17日決議再次降息，果如市場所料。 歐新社

歐洲央行（ECB）17日果如市場預期，調降基準利率1碼（0.25個百分點），基準利率降至2.25%，是去年6月啟動降息循環以來第七次降息。總裁拉加德並在會後表示，經濟成長面臨的下行風險已經有所加劇。

美中貿易戰緊張情勢升溫，而歐洲夾在兩大經濟體之間。值此關頭，ECB決議調降存款利率1碼，從2.5%降至2.25%，離這波降息循環起始利率水準4%漸行漸遠。

相較於美國聯準會（Fed）礙於川普關稅可能助長通膨而按兵不動，靜觀其變，ECB較急於降利率，因為歐洲成長減緩風險顯然高於通膨復熾風險。歐洲3月通膨年增率為2.2%，與ECB的2%目標相去不遠。

川普17日在ECB決議降息前在社群媒體Truth Social發文，提到ECB正迅速降利率，並指責Fed主席鮑爾行動太慢。川普說：「Fed的鮑爾太遲了，總是太遲又錯誤。...太遲了，老早該降利率了，像ECB那樣，早就降了，但他現在顯然應該降息。鮑爾停職再快都嫌不夠快！」

ING全球總經主管布瑞澤斯基說：「當前的貿易緊張，以及高度的不確定性，迫使ECB進一步降利率。同時，歐元匯率走強，不僅對美元如此，也將給歐元區帶來更多的通膨減緩壓力。預先遏制這種壓力，可能促使ECB至少口頭上敞開寬鬆貨幣政策之門。」

利率 降息 鮑爾

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