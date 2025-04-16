Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾 對關稅 對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。

道瓊工業指數下跌699.57點或1.73%收3萬9669.39點。史坦普500指數下跌120.93點或2.24%收5275.7點，資訊科技類股領跌。那斯達克指數下跌516.01點或3.07%收1萬6307.16點；較近日新高下跌約19%，接近熊市區域。

晶片巨頭輝達表示，將提列向中國和其他國家出口H20圖形處理器(GPU)相關的55億元費用，該公司股價下跌6.87%。該公司在文件中表示，美國政府要求從美國向中國出口晶片必須取得許可證。

《紐約時報》報導，川普 政府正在採取措施打擊輝達提供晶片的中國新創公司DeepSeek，這也導致該公司股價承壓。

其他晶片製造商也跟隨輝達下跌，VanEck半導體ETF(SMH)下跌4.22%。AMD下跌7.35%，美光科技下跌2.41%。令晶片市場整體下滑的是ASML令人失望的財報，該公司在美上市股票下跌7.06%。

Horizo​​n Investments投資組合管理主管希爾(Zachary Hill)表示：「與過去相比，史指現在更比較像是一個技術驅動型指數。」「正如我們所見，它的影響不成比例，既有好的一面，也有壞的一面。我們上周看到好的一面，現在又看到它逆轉了。」

聯準會主席鮑爾表示川普的關稅可能對聯準會構成挑戰後，股指在下午交易跌至盤中低點。鮑爾在回答問題時表示，徵稅可能會在短期內推高通膨，「並可能使我們離目標越來越遠」。

鮑爾在芝加哥經濟俱樂部發表的演講中表示：「我們可能會發現自己處於雙重使命目標之間緊張的挑戰境地。」「如果發生這種情況，我們會考慮經濟距離每個目標還有多遠，以及預計縮小這些差距的潛在時間範圍。」

自本月初川普宣布對許多國家徵收關稅以來，金融市場一直動盪不安。雖然上周宣布暫停實施部分關稅90天，但中國不在該延期範圍內。川普周末宣布免除針對智慧型手機和個人電腦進口的關稅，但後來他暗示這只是暫時的。

自4月2日川普政府首次宣布「對等」關稅以來，史指已下跌約7%，那指下跌7.4%。道指下跌約6%。

由於擔心經濟放緩，Loop Capital調降Shopify的目標價，理由是對該線上平台商家的最新每季調查顯示其表現疲軟。不過，它仍重申對該股票的買入評級。

楚庫姆巴(Anthony Chukumba)將目標價從150元調降至120元；但這項下修意味著Shopify股價較15日收盤價仍有40%以上的上漲空間。

他寫道：「商家反饋大幅惡化，這可能是經濟衰退即將到來的早期跡象。」「話雖如此，我們相信，即使Shopify今年的營收成長放緩，但由於公司對人工智慧的利用率提高，營運和自由現金流利潤率將會擴大。」

他並補充說：「雖然我們將Shopify目標價從150元下修至120元，以反映近期不確定性的增加和科技業估值的下降，但我們仍維持買入評級。」

經過近期回檔後，華爾街「恐慌指數」再次走高。芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)上漲逾4點，最新交易價格超過34。這是連續三個交易日下跌後出現逆轉。

由於川普總統的關稅政策震動金融市場，該指數本月稍早飆升至60以上。

能源類股上漲0.66%，是今天史指下跌近3%後唯一上漲的類股。

受美國對伊朗實施新一輪制裁影響，美國原油收盤上漲近2%，能源股也隨之上漲。APA Corporation、Devon Energy、Diamondback Energy和Targa Resources均上漲逾2.4%。埃克森美孚和雪佛龍漲幅約1%。

摩根史坦利表示，未來幾個月微軟股價可能持續面臨壓力。該公司對這支超配的「七巨頭」個股的評級為加碼，並將目標價從530元調降至472元；比15日收盤價上漲22%以上。

在川普政府關稅和美國經濟前景的不確定性加劇避險環境之際，微軟股價下跌3.66%；今年來跌幅已超過11%。