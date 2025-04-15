動盪略見緩解 美股中止連二升 道指跌逾150點

投資人分析了最新一季財報，且近期市場動盪有所緩解，美股小幅下跌。美聯社

投資人分析了最新一季財報，且近期市場動盪有所緩解，美股小幅下跌。

道瓊工業指數下跌155.83點或0.38%收4萬368.96點。史坦普500指數下跌9.34點或0.17%收5396.63點；那斯達克指數下跌8.32點或0.05%收1萬6823.17點。三大指數均結束連續兩日上揚走勢。

平靜走勢與最近幾個交易日的劇烈波動形成鮮明對比。被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)在上周觸及60左右的高點後，回落至30左右。

美國商銀和花旗集團第1季業績超出分析師預期，分別上漲3.6%和1.76%。銀行股整體呈現上漲勢頭，SPDR史坦普銀行ETF(KBE)上漲1.38%。

本周其他重要財報包括聯合航空和Netflix。除了獲利之外，《彭博》報導北京方面下令中國航空不要再接收波音 公司飛機，波音下跌2.39%。

美國海關和邊境保護局11日發布指導意見，宣布對智慧型手機、電腦和半導體等電子產品免徵「對等」關稅 ，成為本周股市利多。不過，總統川普 和商務部長盧特尼克13日評論指出，這些豁免可能只是暫時的。

雖然近期上漲，但三大股指仍在努力收復4月2日川普宣布加徵關稅後出現的損失。道指和那指至今分別下跌4.4%，史指下跌4.8%。

《藍籌每日趨勢報告》創始人坦塔雷利表示：「最糟的情況已經不存在了。」但是，「問題是我們隨時都可能看到頭條新聞，市場下跌3%。」

Piper Sandler表示，由於關稅的不確定性，股市可能會出現更加混亂的趨勢。

分析師強生(Craig Johnson)在最新報告中寫道：「從技術面上講，我們『尚未脫離險境』，因為希望史指收復3月低點，並再次攀升至50和200日移動平均線(MA)的5750-5800點左右。」「雖然宏觀市場存在逆流，但投資人仍然逆流而上。」

他繼續說道：「預計投資人將暫時將注意力從關稅轉向財報，從而使宏觀經濟形勢在未來幾周內穩定下來。」

Ritholtz Wealth Management執行長布朗(Josh Brown)認為，Netflix是最能抵禦經濟放緩的股票，「我實際上認為它是今年市場上最好的股票。」

他說：「這並不意味著我認為它會漲得最多，但我不會尋找受創最嚴重的股票來試圖抄底。」「我找的是韌性，因為在防禦性熊市中，這是到年底表現最好的股票的首要品質。」

即使川普暫停多項關稅措施近期提振了市場，但Mahoney Asset Management執行馬洪尼(Ken Mahoney)預計未來仍將面臨挑戰，「熱錢可能正在尋求拋售所有上漲的股票，因為整體而言我們仍處於看跌狀態。」

他表示，市場可能仍呈現下行趨勢，不過投資人可能尚未意識到這一點，「在某個時候，這波漲勢將會受到考驗並回跌。」「只有當水落石出時，才能看到市場的真正趨勢。」

VanEck黃金礦業ETF(GLD)上漲0.52%，達到2012年11月以來的最高點。

該基金中一些創下52周新高的公司包括Alamos Gold、AngloGold、Agnico Eagle和Endeavour Mining。

由於川普的關稅政策引發市場不確定性，避險需求激增，金價在2025年飆升。

儘管揮之不去的關稅不確定性導致過去幾周股市下跌，但BMO財富管理公司投資長馬永友認為，基本市場背景仍然相對穩固，「目前，我的確認為看到消費方面的一些強勁走勢，並認為消費者支出將保持相當好的趨勢。」「我們同時也認為，度過這段艱難時期後，未來的環境將相當穩定。」

他補充說，勞動市場可能在短期內出現一些疲軟，但到夏季最終將保持相對健康。並認為，投資人對即將到來的財報季獲利修正可能過於悲觀，「我認為還需要採取一些額外的謹慎措施。」「有些修正更多來自不確定性，而不是實際的評論或經濟數據。」