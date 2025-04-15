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TDK宣稱光通訊技術「10倍速」新突破 有望顛覆AI產業

編譯陳苓／綜合外電
日廠TDK宣稱在光通訊技術取得突破，傳輸數據的速度為現行電子產品十倍。路透
日廠TDK宣稱在光通訊技術取得突破，傳輸數據的速度為現行電子產品十倍。路透

日廠TDK宣稱在光通訊技術取得突破，傳輸數據的速度為現行電子產品十倍，只要20兆分之一秒，能解決阻礙生成式人工智慧AI）成長的關鍵瓶頸。

英國金融時報（FT）報導，蘋果供應商TDK展示全球首見的「旋轉光感測器」（spin photo detector），宣稱結合光學、電子、磁力元件，回應時間只要20皮秒、即20兆分之一秒，可望取代目前的半導體光感測器。

TDK次世代產品開發中心的資深主管福澤英明（音譯）說，AI處理器傳輸資料的速度，嚴重受限於當前的電子技術。他說，AI最大瓶頸是資料傳輸，而非繪圖處理器（GPU）表現，由於新技術能突破許多瓶頸，將能顛覆AI與資料中心產業。

現在處理器之間的資料傳輸，是透過電子訊號進行，但AI數據龐大、加上光傳播速度較快，需要轉向光通訊技術。TDK計劃進一步測試，確認連續光能以超高速傳輸，之後擬於2026年3月底前送樣給客戶，並在未來3~5年量產。

儘管這個技術仍不成熟，與IC設計業者共同打造生態系統也面臨重大挑戰，但TDK相信該公司裝置能減少晶圓製程數量，相較於其他解決方案，具有成本優勢。與此同時，新裝置的用電量也較少，耗電是AI資料中心拓展的另一重要問題。該技術的未來潛在市場，還包括擴增及虛擬實境的智慧眼鏡、及高速影像感測器。

這項技術是光子積體電路的一環。科技研究團體IDTechEx預測，生成式AI需求加持下，光子積體電路市場的規模，未來十年料可成長十倍以上至545億美元。

AI 智慧眼鏡 人工智慧

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