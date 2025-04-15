我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳北京下令航空公司停止波音客機後續交付

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

關注企業財報 美股早盤走揚挑戰連3紅 道瓊漲逾200點

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國股市15日早盤走高，挑戰連續三個交易日收紅。路透
美國股市15日早盤走高，挑戰連續三個交易日收紅。路透

美國股市15日早盤走揚，延續過去兩個交易日連續收紅的氣勢，道瓊工業指數漲逾200點。美中貿易緊張情勢、川普政府是否會擴大豁免關稅及美國企業第1季財報，都是投資人關注焦點。

美股史坦普500指數15日早盤攀升0.7%，報5,442.44點，道瓊工業指數漲215.8點或0.5%至40,740.59點，那斯達克指數也漲0.7%，費城半導體指數漲逾1%；台積電ADR最高觸及158.59美元，漲幅近1.8%。

花旗集團（Citigroup）上季每股盈餘為1.96美元，高於分析師預估的1.85美元，營收也優於預期，反映固定收益及股票交易部門成長帶來的效益。花旗股價15日早盤漲3.8%，報65.63美元。美國銀行（Bank of America）上季財報也優於預期，該公司股價15日早盤勁揚近5.7%。

波音（Boeing）股價15日早盤一度跌2.5%，報155.28美元。中國據傳已下令航空公司停止繼續接收波音噴射機，是波音股價走跌的原因。

美股15日早盤市況比近期常見的劇烈波動來得平靜，反映投資人期待美國總統川普的對等關稅可能有協商空間。不過，投資人對貿易戰感到不安的證據仍隨處可見。美銀調查顯示，目前市場對經濟的看法是30年來最悲觀。

波音 川普 關稅

上一則

BoA調查：投資者30年來最悲觀 股市還會再跌？

延伸閱讀

BoA調查：投資者30年來最悲觀 股市還會再跌？

BoA調查：投資者30年來最悲觀 股市還會再跌？
市場波動成推手 高盛股票收入創高

市場波動成推手 高盛股票收入創高
美股最錢線／花旗唱和同業 看空史指前景

美股最錢線／花旗唱和同業 看空史指前景
史坦普500指數出現「死亡交叉」 後市可能走向為何？

史坦普500指數出現「死亡交叉」 後市可能走向為何？

熱門新聞

美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。美聯社

川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點

2025-04-09 16:49
美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅

繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅