我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳北京下令航空公司停止波音客機後續交付

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

BoA調查：投資者30年來最悲觀 股市還會再跌？

編譯林聰毅／綜合外電
美銀對全球基金經理人的調查，顯示投資人對經濟前景的看法為30年來最悲觀。歐新社
美銀對全球基金經理人的調查，顯示投資人對經濟前景的看法為30年來最悲觀。歐新社

美國銀行（BoA）的調查顯示，全球投資人對經濟前景的看法是30年來最悲觀，但這種負面情緒尚未完全反映在其資產配置上，可能意味著美國股市還會再跌 。

根據美銀對全球基金經理人的調查，82%受訪者預期全球經濟將走弱 ，為30年來最高；42%認為美國經濟可能陷入衰退。調查還顯示，有意減少投資美股的人數創下紀錄新高。

以哈奈特（Michael Hartnett）為首的美銀策略師在報告中說，基金經理人「對整體經濟極度悲觀，但對市場表現卻並未極度悲觀」。他們並表示，「恐慌情緒高峰」尚未反映在現金配置上，目前現金占資產配置4.8%，通常需要升至6%。

美國貿易政策的高度不確定性和金融市場波動性的加劇，令股票投資人感到不安。73%的受訪者表示「美國例外論」已攀頂，對美元和美國企業獲利前景評等為 2006/07年以來最差

美銀的調查說，4月有36%受訪者淨減持美國股票，相形之下2月有17%增持美股，兩個月降幅為該調查有史以來最大。由於擔心川普總統的貿易戰將傷害經濟成長，美國股市今年表現不佳。

史坦普500指數已從本月的低點反彈，但今年迄今仍跌8.1%，表現落後於歐洲和中國等股市大盤指數。美銀策略師預期，史坦普500指數短期內將徘徊於4月的低點，並警告「若想要大漲，需大幅降低關稅、聯準會大幅降息，或經濟數據展現韌性」。

美銀是在4月4至10日對全球164名基金經理人進行調查，受訪者管理的資產總額為3,860億美元。

史坦普500 美股 降息

上一則

日媒：台積電將敲定面板級封裝規格 先從較小尺寸開始

下一則

關注企業財報 美股早盤走揚挑戰連3紅 道瓊漲逾200點

延伸閱讀

市場波動成推手 高盛股票收入創高

市場波動成推手 高盛股票收入創高
美股最錢線／花旗唱和同業 看空史指前景

美股最錢線／花旗唱和同業 看空史指前景
史坦普500指數出現「死亡交叉」 後市可能走向為何？

史坦普500指數出現「死亡交叉」 後市可能走向為何？
美股道瓊早盤漲400點 川普關稅豁免拉抬科技股

美股道瓊早盤漲400點 川普關稅豁免拉抬科技股

熱門新聞

美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。美聯社

川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點

2025-04-09 16:49
美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅

繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅