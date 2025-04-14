意外豁免關稅 科技股領漲 道指升逾300點

美國總統川普意外宣布豁免關稅，科技股走升，推動美股在震盪交易中上漲。美聯社

美國總統川普 意外宣布豁免關稅 ，科技股走升，推動美股在震盪交易中上漲。

道瓊工業指數上漲312.08點或0.78%收4萬524.79點。那斯達克指數上漲107.03點或0.64%收1萬6831.48點；史坦普500指數上漲42.61點或0.79%收5405.97點。在動盪的盤中交易時段，三大指數均一度出現下跌。

根據美國海關和邊境保護局(CBP)11日稍晚時發布的最新指南，川普將智慧型手機和電腦以及半導體等其他設備和零件排除在其新的「對等」關稅之外，投資人對此表示歡迎。

但川普和商務部長盧特尼克13日表示，豁免不是永久性的，這引發更多的關稅不確定性。川普在《真相社交》貼文中表示，這些產品「仍需繳納現有的20%芬太尼關稅，只是轉移到了不同​​的關稅『類別』」。

即使如此，受此消息影響，蘋果仍上漲2.21%，戴爾上漲3.98%。科技特選產業SPDR基金(XLK)上漲0.91%。

Argent Capital Management投資組合經理人艾勒布洛克(Jed Ellerbroek)表示：「市場認為政府可能正在某種程度上放棄其最極端的關稅提議。」「這無疑是個好消息。」

被稱為華爾街恐慌指標的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)下跌6.67點。美國公債殖利率也回落，為股市提供上漲動力。

川普總統本月稍早宣布關稅後，「七巨頭」和整體股市都面臨壓力。上周是華爾街史上最動盪的交易周之一，VIX飆升至50以上。川普宣布將幾項新關稅稅率暫緩90天後，美股9日飆升，史指創下二戰之後第三大單日漲幅。

雖然上周股指上漲，但自4月2日首次宣布所謂的對等關稅以來，三大平均指數仍大幅下跌。史指下跌4.7%，那指和道指分別下跌約4.4%和4%。

晨星首席美國市場策略師塞克拉(Dave Sekera)表示：「許多投資人都在問：『就是這樣嗎？底部已經到了嗎？』」「這當然有可能，但我不這麼認為。」

瑞銀美國股票主管萊夫科維茲(David Lefkowitz)表示，未來幾個月市場可能將大幅上漲，「隨著市場評估最新的關稅消息及其對成長、通膨和貨幣政策的影響，未來幾周股市波動性可能仍將保持高點。」「但我們認為，受關稅可能緩和、聯準會降息和結構性成長主題的支撐，美股前景樂觀。」

他預測，到2025年底，史指將達到5800點。相當於較11日收盤價有8%以上的上漲空間。

由於川普的關稅政策，石油輸出國家組織(OPEC)調降了今年的需求成長預測，油價 收盤基本持平。

美國原油價格上漲3分收在每桶61.52元；全球指標布蘭特原油價格上漲12分，收在每桶64.88元。

根據OPEC每月報告，目前預計今年和明年原油需求將成長每日130萬桶，較先前估計下降約15萬桶。

貿易商擔心供應增加的同時需求預計會減弱。 OPEC+已同意從5月開始加速生產。

RBC Capital Markets大宗商品策略全球主管克羅夫特(Helima Croft)表示：「目前，這對石油市場來說是雙重打擊。」

自4月2日川普公布關稅以來，美國原油價格下跌逾14%，布蘭特原油價格下跌逾13%。

Sanctuary Wealth首席投資策略師巴特爾斯(Mary Ann Bartels)表示，雖然目前股市交易價格尚未達到衰退水平，但市場正在消化經濟和企業利潤放緩的影響。

她預測史指將再次跌至4835點的低點，「我認為這將更像是一種傳統的波動和築底，我們將不得不回落並測試這些低點。」「我會為持續的波動以及傳統上不習慣的走勢做好準備。」「我認為負面程度會降低。但當低調行事時，它可能會非常暴力。」

4月的動盪已暫趨平息，對消費必需品股有利。該類股上漲1.92%，本月漲幅達1%左右，是史指11個類股中唯一本月可望上漲的類股。

14日交易中，Kenvue領漲該類股，漲幅2.81%。緊隨其後的是Dollar Tree，上漲2.22%。