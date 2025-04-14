我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭捕

川普：無豁免關稅 尤其是中國 商務部長：電子產品最快1個月後開徵

日經：中國製Switch 2銷美 恐受到145%關稅打擊

中央社台北14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本電玩大廠任天堂Switch 2與其他在中國生產的遊戲主機可能受到145%關稅打擊。美聯社
日本電玩大廠任天堂Switch 2與其他在中國生產的遊戲主機可能受到145%關稅打擊。美聯社

「日經亞洲」報導，儘管手機、筆電及部分科技產品獲美國列入對等關稅豁免清單，但供應商示警，日本電玩大廠任天堂Switch 2與其他在中國生產的遊戲主機可能受到145%關稅打擊。

根據「日經亞洲」（Nikkei Asia）瀏覽過的一項蘋果和任天堂主要供應商內部評估備忘錄，美國進口中國製遊戲主機仍須徵收145%關稅，意味著像任天堂新遊戲機這類備受期待的產品，將受到巨大衝擊。

據報導，多數Switch遊戲主機都在中國製造，在越南生產的比例相對小。日經亞洲率先披露，任天堂評估「對等關稅」衝擊後，已延後Switch 2在美國的預購日期。

美國11日更新有關對等關稅措施的最新指引，將電腦、智慧型手機及晶片等列為對等關稅豁免產品。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）13日稍早表示，政府先前將一系列電子產品從對等關稅豁免只是暫時性的，將對這些產品另課新的個別關稅，可能會在「一兩個月內」實施。

即使是中國製的智慧手機和筆記型電腦，也要徵收20%基本關稅，中國製伺服器和電子開關則須課徵45%關稅。

蘋果筆電MacBook、惠普（HP）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）、宏碁和華碩電腦公司等品牌的電腦，很大一部分在中國生產；多數iPhone也仍在中國生產。

消息人士透露，即使美國已將智慧手機和筆電列入對等關稅豁免清單，科技產品供應商在越南、泰國及印度的生產設施仍繼續全力運轉。消息人士指出，考慮到目前環境極為動盪，最好是做好準備、盡可能多出貨。

關稅 任天堂 越南

上一則

Nvidia攜手台積電、鴻海 在美生產5000億AI基礎設施

延伸閱讀

美股道瓊早盤漲400點 川普關稅豁免拉抬科技股

美股道瓊早盤漲400點 川普關稅豁免拉抬科技股
中官媒嗆美：不予理會非示弱 是對關稅訛詐蔑視

中官媒嗆美：不予理會非示弱 是對關稅訛詐蔑視
川普90天談妥90項關稅協議？專家送4個字 有可能再寬延

川普90天談妥90項關稅協議？專家送4個字 有可能再寬延
川普：沒有所謂豁免關稅 尤其是對中國 商務部長：電子產品最快1個月後開徵

川普：沒有所謂豁免關稅 尤其是對中國 商務部長：電子產品最快1個月後開徵

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。美聯社

川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點

2025-04-09 16:49

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」

川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」
帳單開始出現關稅附加費 店家印「川普髮型圖案」推責

帳單開始出現關稅附加費 店家印「川普髮型圖案」推責
橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」

橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」