字母、Nvidia 傳投資Open AI共同創辦人旗下新創公司

Google母公司字母（Alphabet）及輝達（Nvidia），傳出雙雙投資前OpenAI首席科學家Ilya Sutskever（圖）創立的人工智慧新創公司。（路透）

路透引述消息人士指出，Google母公司字母（Alphabet）及輝達 （Nvidia）均加入投資新創Safe Superintelligence（SSI）公司的行列；該公司由OpenAI 共同創辦人、前首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever） 共同創立，成立數月即躍為最有價值的AI新創公司之一。

蘇茲克維據悉已在新一輪籌資，為他的AI新創募得20億美元，使得這家創立僅一年的公司，估值達到320億美元。

這顯示科技巨擘及基礎設施供應商，已重燃對於投資開發最新AI的新創公司的興趣，這些新創都需要大量的算力。本身擁有AI模型的字母公司，本周稍早宣布，其雲端運算部門與SSI達成協議，出售SSI對TPU（張量處理器）的存取權。

AI開發商過往偏好使用輝達的圖形處理器（GPU），而輝達的GPU囊括八成以上AI晶片市場。但路透消息來源指出，SSI目前主要使用TPU進行研發，而非GPU。

對主要雲端供應商來說，大舉投資AI新創，已愈來愈常見，這些新創公司不僅建造基礎模型，也是其基礎設施的重要客戶。舉例來說，亞馬遜與Google都投資了Anthropic，微軟投資OpenAI ；輝達也對OpenAI及馬斯克旗下的xAI進行投資。