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美債賣壓 全球找替代品 這國公債成新避險天堂

編譯任中原／綜合外電
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美國公債本周賣壓沈重，投資人湧入德國公債避險，使美債對德債的相對表現落到1989年以來最遜的一周，德國公債儼然成為新的避險天堂。 歐新社
美國公債本周賣壓沈重，投資人湧入德國公債避險，使美債對德債的相對表現落到1989年以來最遜的一周，德國公債儼然成為新的避險天堂。 歐新社

美國公債本周賣壓沈重，投資人湧入德國公債避險，使美債對德債的相對表現落到1989年以來最遜的一周；德國10年期殖利率幾乎持平，但美債卻急升40點以上，凸顯出川普的關稅政策已大幅削弱市場對美國公債安全性的信心。

川普一再挑起經濟騷動，使美國公債一如風險性資產，迫使投資人轉向德債，因為德國是美國以外的全球最大公債市場。儘管德債一個月前也出現殖利率震撼，但仍然是目前投資人偏愛的標的。

富達國際集團經理人高席爾指出，全世界正在尋美國公債的可能替代品，「在當前環境下德債品質相對較優；基於市場動盪不定，美國及英國公債愈來愈難以投資」。

木星資產管理公司本周加碼德債。滙豐銀行策略專家也表示，德債的安全信譽可能仍無可挑戰，因此雖然德國發債額創新高，但外資湧入德債仍有助於壓低德國舉債成本；目前10年期德債殖利率約2.57%，而滙豐已將今年6月德債的預估殖利率從2.6%下修到2.4%。

雖然川普9日宣布對等式關稅暫停90天，但投資人仍擔憂美中貿易戰升高，以及對全球經濟的衝擊。利率交換市場顯示投資人正在尋找美國公債的可靠替代品。從4月2日到10日，德國現貨公債與交換合約的殖利率差距擴大6基點，而英債及美債的利差卻縮小。利差愈大，代表公債愈穩定。

德國公債一直是歐洲最安全的金融資產，三大信評機構都給予德債AAA的最高評等。由於德國將擴大軍事支出，未來10年間未償還公債的餘額將增加1倍，因而使德債吸引力也受到威脅。但德國是已開發國家之中累積負債最低的國家之一，而且市場較擔憂美、英等國的財政支持能力，因而有助於抵消德國軍事支出增加的憂慮。彭博資訊策略專家也表示，如果投資人逃離美債，德債將是首選之一。

歐洲央行（ECB）可望進一步降息，也支持德債走勢。由於美國大幅提高中國產品的關稅，廉價的中國產品可能湧入歐洲，將減輕歐洲的通膨壓力，讓ECB有更大的降息空間。

殖利率 德國 川普

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