美股早盤／多空激烈交戰 大盤指數忽漲忽跌

美股11日早盤劇烈動盪，道瓊工業指數漲0.4%。路透

美中貿易戰使市場瀰漫不確定性，隨多空激烈交戰，美股三大指數11日早盤劇烈動盪，開盤走低後翻紅，又一度回落至平盤以下，隨後又拉回上漲。

史坦普500指數漲0.5%、那斯達克綜合指數漲近0.5%、費城 半導體指數漲0.6%、台積電 ADR大漲近3.4%、輝達（Nvidia）漲2.5%。

川普政府決定對其他國家加徵10%關稅 ，但唯獨中國例外。一名白宮官員10日向CNBC證實，來自北京的商品將面臨高達145%的關稅。

中國則於11日反制，將對美國商品的關稅稅率從84%上調至125%。中國財政部在聲明中表示：「即使美方持續加徵更高關稅，將不具經濟意義，最終淪為世界經濟史上的笑話。」不過，中方也說，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

Argent資本管理投資組合經理人艾勒柏伊克說，即便美方已暫時調降對等關稅水準，問題仍令人頭痛，90天的喘息空間，無法為消費者、企業及投資人帶來明確性，「相關政策將推高美國通膨、壓低其經濟成長，並拖累股市」。

另外，中國半導體行業協會11日上午發布緊急通知，宣布調整半導體產品的原產地認定規則，建議相關企業未來進口半導體產品，應以交付製造地點為原產地，被解讀為與美中關稅戰有關。

消息拖累德儀、英特爾股價早盤分別下跌逾7%與近5%。