美國資產慘遭拋棄？瑞銀：3理由已提高美股吸引力

瑞銀全球財富管理團隊調高對美股後市展望，並舉出三個理由。美聯社

隨著貿易戰升溫，近來美股 大跌，美國公債賣壓急湧，美元也走貶，跡象顯示全球投資人正急著撤出美國資產市場。但瑞銀全球財富管理（UBS GWM）團隊卻在此時上調對美股後市展望，並舉出三個理由。

MarketWatch報導，由投資長海斐爾領軍的UBS GWM周五發布研究報告，把對美股投資展望調高至「吸引人」。值得注意的是，瑞銀策略師巴韋加周四才警告，史坦普500指數可能跌破5,000點，並建議客戶「逢高賣出」，直到關稅 對經濟的傷害明朗化為止。同一家銀行內部多空看法差異這麼大，相當罕見。

但目前市況的確多空難料。樂觀者指出，美國總統川普 周三宣布「對等關稅」暫緩實施90天，顯示貿易戰最糟情境已過，而持這種看法者正占上風；悲觀者則擔憂，暫緩90天只是延長不確定時期，況且對中國進口貨加徵稅率提高至145%，又招致北京報復，冤冤相報何時了。

海斐爾領銜的UBS GWM團隊顯然屬樂觀陣營，並舉出三點闡述為何看好美股後市：

一、川普「對等關稅」喊卡，已降低經濟和市場面臨的極端風險，「證明川普政府願意調整立場，回應股、債市動盪」，這顯示他們「對市場壓力有些敏感度」，某種形式的「川普護盤」確實存在。

二、關稅後續新聞可能漸入佳境。媒體仍擔心美中貿易戰恐衝擊供應鏈，中國企業從美國證交所下市的可能性也令人憂慮。但其他眾多國家紛紛表示熱切希望與美方談判，可能促成許多讓川普2.0政府樂於大肆宣揚的雙邊協議。UBS GWM團隊說：「我們相信，談判進展應會振奮人心，讓投資人視野跳脫短期因關稅造成的經濟疲軟、放眼2026年重返盈餘成長」。

三、往例顯示，歷經劇烈波動的震盪期後，美股傾向上漲。UBS GWM團隊指出，每回美股「恐慌指數」VIX升破40，次年史坦普500指數收漲機率達95%，漲幅平均為30%。VIX周五約44，日前更一度衝上60。

該團隊並提到，此時投資人唯恐貿易戰愈演愈烈，看空美股情緒居高不下，例如美國散戶投資人協會（AAII）調查就顯示，58.9%的受訪者擔心未來六個月美股會跌得更深。AAII上周的調查更顯示看空比率躍上61.9%，是一年來最高。

海斐爾團隊寫道：「值得注意的是，看跌情緒傳統上被當作反向指標，在指數升破60%的前例，史坦普500指數一年後報酬率平均為27%。」

該團隊強調，若是對中國的高關稅持續實施，對經濟的衝擊確實堪虞；但本周川普關稅政策大轉彎，已限縮經濟嚴重下沉的風險。

因此，UBS GWM團隊已調高美股下跌情境下的史坦普500目標價，提高到4,500點（更貼近「平常」衰退的情境），高於原估的4,000點（更貼近「系統性危機」情境，像是爆發全球金融危機）。