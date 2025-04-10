金價大漲3%再創新高 油價跌逾3% 市場仍不安

紐約黃金現貨價格10日繼續大漲3%。(路透)

紐約黃金現貨價格周四（10日）大漲3%再創新高價，因美元下跌以及美中貿易戰升級的市場緊張情緒，推動投資人奔向黃金避險。國際原油價 格在周三大幅上漲之後，回歸跌勢，跌幅超過3%，市場仍然對貿易戰的前景感到不安。

紐約黃金現貨價格周四延續前市漲勢，收盤再大漲3.03%，報每英兩3,176.23美元歷史新高價。

儘管美國總統川普 宣布對中國以外數十個貿易夥伴暫緩加徵對等關稅 90天，但風險與不確定性仍然持續。根據白宮備忘錄的記載，川普對中國商品加徵的關稅已達到至少145%。

瑞銀財富管理的大宗商品及亞太貨幣主管Dominic Schnider在接受彭博電視採訪時表示，「我們對黃金依然相當樂觀，下一步將是聯準會在某個時點的介入，推動黃金邁向新的上漲階段」。

Tradu.com資深市場分析師Nikos Tzabouras也說，「黃金的避險吸引力重現，再次回到屢創新高的軌道上」。但他也提醒，美國與貿易夥伴達成協議的前景，可能對黃金的上行潛力帶來壓力；聯準會降息的押注如果縮減，也可能成為阻力，因為將會推動美元走強。

原油價格方面，周四隨著市場評估美國貿易政策的突然轉向，價格震盪。歷經周三的緩解性反彈過後，油價周四再度回落。

美國西德州原油重挫2.28美元或3.66%，收於每桶60.07美元；布蘭特原油下跌2.15美元或3.28%，收於每桶63.33美元。

由於美國大舉推動加徵關稅引發全球衰退預警，可能抑制能源需求，本月以來油價大幅下挫。

美國能源資訊局（EIA）周四下調了全球經濟成長預期，並警告關稅可能對油價造成沉重打擊，該機構同時還下調了今明兩年美國和全球石油需求預測。

貿易諮詢公司Ritterbusch and Associates周四告訴客戶，美國對中國加徵超高關稅可能會促使北京當局降低美國原油進口量，令美國的原油庫存提高。追蹤船舶機構Kpler的數據顯示，3月美國對中國的原油出口量，已降至每日11.2萬桶，接近去年同期每日19萬桶的一半。而根據美國政府周三公布的資料，上周美國原油庫存增加了260萬桶，幾乎是路透訪調分析師預期140萬桶增幅的兩倍。

油價另一個重大壓力來自川普的策略，Gabelli Funds分析師Simon Wong說，「川普總統試圖降低通膨，而降低能源價格是這一策略的關鍵」，另外，通膨走低有利於聯準會降息，進而將使川普政府能夠以較低的利率為數兆美元的債務再融資。