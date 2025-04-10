中國關稅達145% 道指跌逾千點 史指挫3.5%

美國總統川普宣布對部分「對等」關稅給予90天的暫緩執行，股市下跌，回吐了前一交易日歷史性漲幅的一部分。道瓊工業指數下跌1014.79點或2.5%收3萬9593.66點。路透

美國總統川普 宣布對部分「對等」關稅 給予90天的暫緩執行，股市下跌，回吐了前一交易日歷史性漲幅的一部分。投資人擔心，即使短暫徵收部分關稅，川普單挑中國徵收更高稅率仍將導致經濟活動放緩。

史坦普500指數下跌188.85點或3.46%收5268.05點；那斯達克指數下跌737.66點或4.31%收1萬6387.31點。道瓊工業指數下跌1014.79點或2.5%收3萬9593.66點。

值得注意的領跌個股包括蘋果和特斯拉，分別下跌4.24%和7.27%。輝達(Nvidia)下跌5.91%，而Meta Platforms下跌6.74%。

白宮證實，對中國的累積關稅稅率實際上將達145%，此後跌幅加速。這包括對商品徵收125%的新關稅，以及之前為應對芬太尼危機而徵收的20%關稅。

即使如此，川普下午表示，他不排除延長關稅暫停的可能性。他在內閣會議上表示：「我們必須看看屆時會發生什麼。」

目前生效的關稅如下：對所有來自中國的商品徵收145%的關稅；對加拿大和墨西哥的鋁、汽車以及不屬於《美墨加協議》範圍的商品徵收25%的關稅；對所有其他進口商品徵收10%的關稅。

股市走勢回吐了9日歷史性飆升的部分漲幅，9日史指飆升逾9%，創二戰以來第三大單日漲幅。道指也創下2020年3月以來的最大漲幅，那指則創下2001年1月以來的最大單日漲幅，也是史上次佳的單日漲幅。

SimCorp應用研究董事布朗(Melissa Brown)表示：「投資人已經清醒了。」不確定性是一個大問題，因為145%的利率明天可能就不一樣了。很難判斷市場是觸底還是見頂，因為市場趨勢和投資人的看法都出現很大變化。

在川普宣布將大多數國家的關稅稅率暫時降至10%並持續90天後，油價開始上漲。不過，加拿大和墨西哥不會被徵收額外的10%關稅。歐盟宣布對美國商品暫停徵收關稅為期90天。

即使最初對90天的暫緩感到樂觀，但華爾街許多人認為市場尚未擺脫困境。摩根史坦利表示，即使部分關稅被順延，但中國關稅的調漲仍使實際關稅稅率達到歷史高點。

大摩首席美國經濟學家加彭在最新報告中寫道：「順延雖有所幫助，但並不能減少不確定性。」

黃金期貨收盤上漲3.2%至3177.5美元，創2020年4月9日以來最佳單日表現。

本周至今，黃金期貨上漲約4.7%，預計將創2024年11月22日以來最佳單周表現。

由於投資人回吐了9日歷史性漲幅一半以上，加密貨幣隨美股大盤回落。

根據Coin Metrics的數據，比特幣 價格下跌近4%至7萬9158.62美元。以太幣下跌8%，Solana的SOL代幣下跌超過7%。

同時，Coinbase下跌4.22%，Strategy下跌8.26%。

自從一周前關稅引發市場波動以來，比特幣的韌性給許多投資人留下深刻的印象。目前比特幣價格在7萬9000美元左右，略低於今年大部分時間支撐其價格的8萬美元底線。

Wolfe Research分析師哈維(Read Harvey)在報告中表示：「雖然比特幣仍與市場每日波動和整體情緒密切相關，這已不是什麼秘密，但它在最近的這場大屠殺中堅持下來的能力令人印象深刻。」「這進一步使我們將該代幣視為一種可靠的價值儲存手段，並且由於市場過去4周跌幅幾乎是比特幣跌幅近兩倍，比特幣的實力完整展現。」

投資人對9日的歷史性反彈感到歡欣鼓舞，但展望未來，BTIG認為波動性可能仍會持續上升。

該金融服務公司寫道：「雖然肯定可以看到一些支撐和買盤，但考慮到這些消息，我們不想太謹慎，直到這波漲勢顯示它已經耗盡。」「換句話說，目前看來，在預期波動區間的同時保持中立似乎是合適的，同時尋找更多不對稱的機會，例如金價下跌。」

由於殖利率上升給政府財政帶來壓力，美國2025財年上半年的預算赤字已超過1.3兆美元。

財政部報告，3月赤字總數達1605億美元，較上年同期減少32%，但仍足以將上半年赤字推升至史上次高。

債務利息支出達930億美元，與社會安全同為最高支出。今年至今，利息支出總計達4890億美元，較去年同期增加600億美元；全年利息支出將達5820億美元。

在宣布加徵關稅前的關稅收入達82億美元，本財年至今達436億美元，較上年淨增近60億美元。