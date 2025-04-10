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國巨購併芝浦電子添變數 美蓓亞三美擬出面搶親

國際中心／綜合外電
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國巨擬收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics），傳出日本軸承業者美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）遭出面搶親。本報系資料庫
國巨擬收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics），傳出日本軸承業者美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）遭出面搶親。本報系資料庫

台灣電子元件製造商國巨宣布收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics），但如今傳出日本軸承業者美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）出面搶親，將提出更高價碼，並且獲得芝浦電子支持，最快下月初發布；芝浦電子10日股價大漲逾12%。

消息人士透露，美蓓亞三美將提出較友善的收購案，將吃下芝浦電子的所有在外流通股權，芝浦會支持此一提案，兩家公司預計最快4月10日舉行共同記者會。

國巨2月宣布的併購價為每股4,300日圓（29美元），總價相當於650億日圓（約4.49億美元）以上。美蓓亞三美的收購價，預料高於國巨，總價似乎約700億日圓。美蓓亞三美擬拿下全數掌控權，為芝浦電子下市鋪路。

現在外界將聚焦國巨會如何反應。截至目前為止，芝浦電子未對國巨的收購案表達立場，倘若該公司支持美蓓亞三美的提案，將形同回絕國巨併購。但倘若國巨決定提高出價，可能引發價格戰。

芝浦是熱敏電阻（thermistor）、即高精度溫度感測器大廠，這是電動車、油電混合車、工業機器人、風電機組的關鍵零件組。芝浦去年的全球市占達13.5%，是這個利基市場的領袖。美蓓亞三美想藉併購擴大電子零組件業務，並讓領先全球的尖端感測器技術流在日本。

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