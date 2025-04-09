川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點 史指飆升9.5%

在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。美聯社

在川普 總統宣布暫停部分「對等」關稅 後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。

史坦普500指數飆升474.13點或9.52%收5456.9點，創2008年以來最大單日漲幅，也是二戰以來史上第三大漲幅。道瓊工業指數上漲2962.86點或7.87%收4萬608.45點，創2020年3月以來最大漲幅。那斯達克指數上漲1857.06點或12.16%收1萬7124.97點，創2001年1月以來最大單日漲幅，也是史上次佳。

根據18年來的紀錄，當天成交量約300億股，成為華爾街史上交易量最大的一天。

川普在他「真相社交」上發文表示：「我已授權實施90天的暫停，並在此期間大幅降低對等關稅至10%，同樣立即生效。」並在同一篇貼文中表示，將再次將對中國的關稅提高至125%。

財政部長貝森特隨後澄清說，除中國外，所有國家在談判過程中都將恢復10%的基準關稅稅率。貝森特表示，暫停徵收關稅並不適用於產業關稅。

受貿易戰緊張局勢嚴重打壓的股票在下午反彈。蘋果和輝達分別飆升超過15%和近19%。沃爾瑪上漲9.55%。暫停關稅公告發布後，特斯拉上漲22.69%。

Vital Knowledge創辦人克里薩富利(Adam Crisafulli)表示：「考慮到股價和市場情緒已經變得如此低迷，90天的暫停政策引發了劇烈的反彈，而延後實施無疑會消除市場上的巨大壓力。」「但是關稅不會消失。中國的關稅稅率現在已經達到三位數，誰會知道90天後暫停後會發生什麼？」

在宣布暫停90天關稅之前，投資人對中國和川普之間不斷升級的針鋒相對感到緊張。歐盟也批准將自4月15日開始對美國徵收的首批關稅。

話雖如此，股市下午盤中仍呈現上升趨勢。貝森特表示將在關稅談判中發揮主導作用，交易員們受到鼓舞。開盤後不久，川普總統還在Truth Social上貼文敦促投資人，現在是「買入的好時機」。

川普的暫停聲明於美東時間下午1點18分發布。當時道指上漲約350點；但幾秒鐘後，立即飆升逾2000點。

川普在當天下午稍晚的記者會上表示，投資人的擔憂已經過度，「我覺得人們有點過頭了。他們有點吵鬧，你知道，他們有點害怕。」

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)補充道：「這至少會導致短期反彈，但我不會認為底部已經形成。」「騙我一次，是你可恥；騙我五次，是我可恥。」

對關稅實施的擔憂導致股市連續4天暴跌。在這4個交易日中，道指下跌逾4500點，史指指數下跌12%，那指下跌超過13%。是疫情爆發以來從未出現過的跌勢。

作為長期債券價格的指標，iShares 20+年期公債ETF(TLT)正遭遇前所未有的損失。

Bespoke Investment Group表示，TLT連續三天下跌至少1.5%。該公司表示，歷史上只出現過三次前例，而且TLT從未出現過連續4天跌幅超過1.5%的情況。

由於債券市場持續經歷劇烈波動，TLT本周下跌約7%。

川普總統的關稅政策在最近幾個交易日對股市造成重創。史指當日最低點與最高點價之間的價差攀升至8.99個百分點。8日價差為7.05個百分點，而7日達到8.11個百分點。

史指唯一連續數日如此劇烈的波動出現在2008年10月，當時史指連續4個交易日波動7個百分點以上。

在川普總統宣布降低除中國以外的國家的關稅稅率後，美國原油期貨上漲逾4%，創2024年10月以來最佳單日漲幅。

美國指標原油價 格上漲2.77美元或4.65%收每桶62.35美元；全球指標布蘭特原油價格上漲2.48美元或3.95%收每桶65.3美元。

在中國宣布對美國商品徵收84%的關稅以回應川普的徵稅政策後，美國原油價格在盤中跌至55.12美元的低點。中國的關稅將於4月10日生效。