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為何關稅是AI企業的氪星石？

編譯林奇賢／綜合外電
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川普的經濟政策，讓AI成長放緩、甚或瓦解的可能性大幅提高。路透
川普的經濟政策，讓AI成長放緩、甚或瓦解的可能性大幅提高。路透

川普鉅額關稅所賜，AI產業過去兩年半來的投資熱潮，即將進入充斥混亂與懷疑的新階段。

Axios報導，在川普去年勝選後，重要的業界大咖紛紛對他釋出善意，想打好關係，但川普的經濟政策，讓AI成長放緩、甚或瓦解的可能性大幅提高。

AI巨擘需要低成本的資料和能源，持續打造更大的模型，這都需要大量的現金。近幾個月已見到數百億美元的交易浪潮，從OpenAI最新一輪籌資和星際之門計畫，乃至馬斯克執掌的xAI近期募資，都是基於AI服務未來成長的預測。

去年，一些分析師開始質疑這個產業燒錢的行為。在全新的後關稅時代，預計將有更多的投資者採取觀望態度，而不是投入更多的資金。同時，面臨增加營收等新挑戰的AI業者，將必須在市場受創、甚至陷入衰退的情況下，達成目標。

對AI公司來說，最好的情況是，隨著尋求節省開支的客戶在經濟低迷時期部署AI和自動化技術來削減成本，他們的產品將蓬勃興盛。這就需要AI實踐遠比現在更廣泛的承諾，不是只在軟體開發、客服等一小撮領域而已。

但更有可能的腳本是，整體經濟放緩，AI產業和美國經濟的其他部分，都陷入不確定性和恐懼的低迷之中。關稅引發的通膨衝擊、貿易戰引發的經濟衰退，或兩者並存，將徹底限制AI新創企業的成長空間，並使流入AI研究的資金枯竭。

Axios分析指出，微軟、Google、蘋果、Meta等大公司都擁有足夠的現金流和儲備來抵禦這風暴。但其他AI業者並非如此。

AI 川普 關稅

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