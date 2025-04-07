道指連跌三日 盤中震幅近2600點 那指意外小漲

在川普總統推出關稅措施，加上7日威脅對中國徵收更高的關稅後，道瓊工業指數連續第三天下跌。美聯社

在川普 總統推出關稅 措施，加上7日威脅對中國徵收更高的關稅後，道瓊工業指數連續第三天下跌。

全日交易走勢激烈，交易員試圖推測市場何時會從川普的關稅風暴中觸底，道指創下史上最大的盤中點數波動。

道瓊工業指數下跌349.26點或0.91%收3萬7965.6點。盤中最低一度下跌逾1700點，隨後又從低點震盪至高位，震幅達2595點，創下歷史新高。

史坦普500指數下跌11.83點或0.23%收5062.25點。盤中最低下跌4.7%，一度跌入熊市區域，但最後較近期高點下跌近18%。

那斯達克指數小漲15.48點或0.1%收1萬5603.26點。投資人進場買進一些大型科技股，例如輝達(Nvidia)和Palantir。盤中最低一度下跌逾5%。

股指一度出現短暫上漲，帶動道指進入上漲區間。有關某種暫停關稅的猜測在社群媒體上流傳，導致股價上漲。然而，白宮表示任何有關暫停90天的言論都是「假新聞」，主要股指再次下跌。

史指在過去3個交易日下跌逾10%，為2020年新冠疫情爆發以來的最大跌幅。雖然出現大跌，但白宮仍態度堅定，重申2日晚間公布的一系列令人震驚的高關稅將按計畫於4月9日生效。中國4日採取報復措施，其他國家也正在準備採取自己的反制關稅措施。

川普透過《真相社交》平台威脅北京，並表示將進一步提高關稅：「如果中國在明天即2025年4月8日之前不取消其長期貿易濫用行為基礎上的34%增幅，美國將從4月9日起對中國徵收50%的額外關稅。此外，與中國就其要求與我們舉行終止的所有談判都將終止！」

川普也向記者重申，不會考慮暫停關稅計畫。

潘興廣場億萬富翁阿克曼在X上寫道，「總統正在失去全球商界領袖的信任，這不是我們投票的結果。」「總統有機會暫停一下，有時間修復不公平的關稅制度。否則，我們將走向一個自我引發的經濟核冬，我們應該開始讓步。」

政府表示，至少有50個國家已提出談判要求。川普表示，越南已提出將對美徵收的關稅降至零，但美國貿易顧問納瓦羅表示，這還不夠，「非關稅欺騙才是最重要的」，代表談判可能比華爾街 希望的要長。

華爾街越來越擔心，拋售將加劇市場下跌，對沖基金將被迫出售股票和其他風險資產，以籌集滿足保證金要求所需的現金。芝加哥期權交易所波動率指數、別稱「華爾街恐慌指數」飆升至60水平，這種極端水平大多僅在熊市期間才會出現。

FWDBONDS首席經濟學家魯普斯基(Chris Rupkey)表示：「我們現在談話時就已經發出追加保證金通知。」「連續第三天，美股投資人對震動華爾街的白宮解放日關稅表示強烈反對。」

在川普威脅加倍徵收中國關稅後，蘋果下跌3.67%。過去3個交易日這家iPhone製造商的市值已蒸發近6400億美元。

隨著股市如雲霄飛車般波動，一支鮮為人知的軟體股卻一路飆升。

為商業房地產借款人和貸款人提供對接的小型市場營運商Janover宣布，在加密貨幣產業領導者收購該公司多數股權後，該公司將採用數位資產財務戰略，以加密貨幣網絡Solana的SOL幣作為其主要持有資產。該股收盤上漲842.5%。

擔憂川普的全球關稅將讓美國或全世界陷入衰退，美國原油價格下跌2%，加劇上周的巨幅跌幅。

美國原油收盤下跌1.29美元或2.08%至每桶60.7美元，布蘭特原油下跌1.37美元或2.09%至64.21美元。美國原油和布蘭特原油上周下跌逾10%。

美國西德州中質原油(WTI)期貨盤中下探每桶58.95美元，觸及2021年來最低點：全球指標布蘭特原油盤中最低報62.51美元。