微軟外包公司微創停止中國區營運 裁2000人團隊

據陸媒「財經」，一張微軟外包公司微創軟體（Wicresoft）的內部郵件截圖在中國大陸社群平台瘋傳，引發市場對「微軟退出中國」的猜測。對此，微軟中國已發出聲明否認指，有關微軟將停止在大陸營運的報導，訊息不實。圖／取自新浪財經微博

中國媒體「財經」指出，一張微軟 外包公司微創軟體（Wicresoft）的內部郵件截圖在中國社群平台瘋傳，引發市場對「微軟退出中國」的猜測。該封信稱，因地緣政治及國際業務環境變化，微軟將調整全球策略佈局，自8日起停止中國區運營，波及約2,000人項目組。對此，微軟中國已發出聲明否認指出，有關微軟將停止在中國營運的報導，訊息不實。

路透報導，7日，在中國社群平台上流傳著一張關於「微軟將調整其全球戰略布局」的內部信截圖，顯示「由於地緣政治及國際業務環境的變化，微軟將調整其全球戰略佈局，並將於2025年4月8日起正式停止在中國區的運營。這一決定將意味著我們微軟項目團隊的相關工作也將同步停止。」

「財經」提到，多方消息指出，上述截圖所指裁員公司為上海微創軟體股份有限公司，與微軟中國無關。一位微軟中國人士表示，該公司為前微軟中國公司總裁唐駿參與設立的外包公司，和微軟有部分業務合作。

另有微創員工稱，微創並非只有微軟一個客戶，在中國、日本 、匈牙利、越南 均設有團隊承接微軟外包項目，此次裁撤的主要是在中國的約2,000人的微軟項目組。另有接近微創人士透露，微創在中國內團隊在去年已開始向海外轉移。

微軟中國於7日下午亦對此發出正式聲明回應相關傳聞稱，「有關微軟將停止在中國運營的報導，信息不實。有關微創Wicresoft公司的業務和運營的任何問題應直接向他們諮詢。」

據悉，微創軟體股份有限公司（上海微創軟體股份有限公司）是由微軟與上海市政府於2002年共同創辦的，前三大股東分別為浙大網新科技有限公司（占比23.24%）、上海聯和投資有限公司（占比23.24％），以及微軟持有其23.24%的股份‌。