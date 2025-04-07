泰祭禁空令 韓政府承諾數十億美元緊急資金 求穩定市場

泰國證交所為穩定股市，讓投資人有機會評估市場受關稅衝擊後的因應之道，將自8日起至11日，全面禁止做空股票。路透

美國總統川普的對等關稅 上路，掀起全球股市賣壓。泰國 當局為穩定股市，宣布為期四天的做空禁令，南韓 政府也表示，將準備數十億美元緊急融通資金，必要時將出手穩定市場。

彭博資訊報導，泰國證交所7日表示，將在4月8日至11日期間，禁止做空泰股SET指數、另類投資市場（MAI）和泰國期貨交易所（TFEX）的所有股票，造市商的股票除外。這段時間股價的漲跌停幅度限制，也將由30%縮小至15%。

泰國證交所表示，此舉是為緩解潛在的波動性，讓投資人有機會評估自身對關稅的因應之道。泰股7日因假期休市一日。

泰國去年對美貿易順差達450億美元。美國本周將對該國施以36%對等關稅，稅率為東南亞國家最高之一。泰股在此之前表現也已處於全球後段班，SET指數上周下跌4.3%，今年來累計跌幅接近20%，探五年來最低。

韓聯社報導，韓國金融委員會（FSC）7日表示，南韓政府將準備多達100兆韓元（681.2億美元）的緊急融通資金，並提出穩定市場的措施，協助受關稅衝擊的企業。美國9日起將對南韓進口商品開徵25%關稅。

這筆緊急融通資金當中的40兆韓元，將用來確保債券市場的穩定，另約60兆韓元將用於專案融資（PF）和營建相關部門。

FSC主席金炳煥（Kim Byoung-hwan）在當日和南韓KB銀行、新韓（Shinhan）、友利（Woori）、Hana和農協銀行（NH NongHyup）、國內五大金控公司主管進行的一場會議中，重申政府的支持措施，也籲請這些公司主動扮演為國內企業提供所需資金的角色。