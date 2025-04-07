我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不談政治 北卡大留學生簽證仍被撤 引發寒蟬效應

美股連續第三天暴跌 道瓊開盤大跌1200點

關稅衝擊劇烈 大多頭分析師狠砍特斯拉、蘋果目標價

編譯魏紹揆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
長期看好特斯拉和蘋果的華爾街分析師，下調了這2家公司的目標價。路透
長期看好特斯拉和蘋果的華爾街分析師，下調了這2家公司的目標價。路透

川普關稅威脅下，連長期看好特斯拉（Tesla）和蘋果（Apple）的多頭分析師，都劇烈下調兩家公司目標價，特斯拉目標價遭砍逾四成、蘋果也被砍兩成。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）6日將特斯拉的目標價，從550美元下調43％至315美元，原因是關稅及執行長馬斯克（Elon Musk）在美國川普政府內擔任削減開支的要角，引發爭議。

特斯拉第1季的交車量劇減，上周門市又經歷大規模示威。該公司股價3、4日合計下跌約15％，今年已跌逾40％。

艾夫斯過去4年都將特斯拉股票評為買進，他說：「這種情況無法持續，特斯拉品牌成了政治象徵，遭受折磨」，他們仍長期看好特斯拉，但不可否認現在是馬斯克扭轉局面的重要時刻，否則更黑暗的日子還在後頭。

艾夫斯表示，川普政府上周宣布的高額關稅，將傷害特斯拉在中國的銷售，加上對馬斯克的政治反彈，預估特斯拉會因此損失至少10％的未來全球客戶基礎，而這只是保守估計。

此外，艾夫斯也把蘋果目標價，從325美元下修20％到250美元。他說：「由於90％的iPhone在中國製造，川普關稅對蘋果來說，簡直是場災難。這不是暫時因素，中國的54％關稅與台灣的32％關稅，將重創蘋果成本及需求」。

艾夫斯表示，要蘋果把iPhone生產從亞洲大量轉移到美國，並不實際。他們估計，要把10%供應鏈從亞洲移回美國，就須投入300億美元、花3年時間，過程中還有會重大干擾。儘管如此，艾夫斯對於蘋果依舊長期看好。

特斯拉 關稅 川普

上一則

川普關稅風暴 小摩執行長警告恐把全球經濟拖下水

下一則

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

延伸閱讀

日韓對關稅採取行動 日相望和川普通話 韓將派高官訪美

日韓對關稅採取行動 日相望和川普通話 韓將派高官訪美
白宮貿易顧問勉勵股民：不賣就不會虧…不在意馬斯克發言

白宮貿易顧問勉勵股民：不賣就不會虧…不在意馬斯克發言
馬斯克人氣下跌 川普憂利益衝突漸保持距離

馬斯克人氣下跌 川普憂利益衝突漸保持距離
罕見唱反調… 馬斯克盼美歐零關稅 建跨大西洋自貿區

罕見唱反調… 馬斯克盼美歐零關稅 建跨大西洋自貿區

熱門新聞

好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
有「股神」之稱的傳奇投資人巴菲特。 （路透）

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

2025-04-05 07:20
美元與風險資產哀鴻遍野，老債王葛洛斯警告現在抄底美股是接飛刀。（路透）

美元與風險資產哀鴻遍野 老債王：現在抄底美股是接飛刀

2025-04-03 20:59

超人氣

更多 >
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物