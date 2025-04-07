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美股連續第三天暴跌 道瓊開盤大跌1200點

股災翻湧美元仍重貶 恐面臨信心危機

編譯任君翔／綜合外電
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本周股市因美國關稅大跌之際，投資人也紛紛逃離美元。美聯社
本周股市因美國關稅大跌之際，投資人也紛紛逃離美元。美聯社

股市陷入恐慌時，投資人往往會湧向較為安全的美元；但美國關稅釀成股災之際，投資人也逃離美元，投資人認為，這是美元地位遭受侵蝕的徵兆。

路透報導，美元在過去數十年來被市場視為避風港，但美國總統川普3日宣布對等關稅後，美元指數卻重貶約1.7%，寫下2022年11月以來最大單日跌幅。7日亞洲盤美元指數續貶，一度貶值0.82%、報102.18。

投資人及分析師指出，川普政府造成了此種反常現象，當局的保護主義政策，顛覆了二戰後的全球經濟秩序；美國債務不斷增加，也削弱了美元的吸引力。如放任不管，美元信心危機可能將損害美元的全球準備貨幣地位。

紐約麥格理（Macquarie）外匯及利率策略師威茨曼（Thierry Wizman）表示：「我們目前看到的情況進一步指出，美元與全球市場之間的關係與本質，已經改變。」

美國市場近幾年來大好，投資人投入了數兆美元，美元急貶可能使高利率延續更長時間。這是因為物價壓力，將使聯準會（Fed）更難降息。同時，其他國家貨幣兌美元快速走強，也使各國央行頭痛。本幣轉強將讓出口變貴，央行更難重振成長。

投資人今年初原本預期，川普關稅將刺激成長，有助美元，儘管關稅會引發通膨，但市場共識是關稅對其他國家經濟的打擊更大，美國利率將走高，並推升美元。

但這番預測最後並不正確，川普關稅如此鋪天蓋地，投資人現在擔心國內物價上漲及成長放緩，美國經濟將最受傷害，數家投資銀行已提高美國經濟衰退的可能性。

Amundi債券及匯率策略主管烏帕迪亞（Paresh Upadhyaya）說，連串關稅宣布後，過去支撐美元的鐵三角：美國例外主義、高利率，及強大的投資金流，以上三者都已被嚴重削弱，並可能逆轉。

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