怕關稅引爆企業違約潮 亞洲CDS成本飆、美垃圾債市湧拋售

投資人擔心經濟衰退、企業爆發違約潮，公司債市出現動盪。（路透）

亞洲的信用違約交換（CDS）合約飆升幅度創2020年新冠疫情爆發以來最大，另一方面，美國垃圾債市場也出現自2020年以來最大規模拋售，因美國總統川普發動的貿易戰招致中國反擊，引發投資人擔心經濟衰退、企業爆發違約潮。

交易員表示，在周一（7日），為日本以外亞洲投資級債券 發行者債務提供保護的信用違約交換成本擴大約22個基點。根據Markit一項指數，如果這一水準持續並維持至收盤，將是自2020年3月以來單日最大漲幅。

從雪梨到東京的亞洲各大股市周一暴跌，股市劇烈拋售波及到信用市場。美國上周公布的新一輪關稅 措施，也導致全球垃圾債利差擴大，為2020年以來最大，因為投資人擔憂關稅戰可能引發企業違約潮，並拖累包括美國在內的經濟體陷入衰退。

根據交易員的數據，亞洲高評級債券利差周一擴大至少10個基點，預料是自2022年9月以來最大單日擴大幅度。交易員表示，由於香港和中國大陸市場上周五休市，周一承受補跌壓力的陸港兩地債券跌幅居前。

另外根據英國金融時報報導，洲際交易所美銀的數據顯示，投資人要持有投機性評等公司所要求的溢價，相較於美國公債的溢價，自上周三以來已飆升1個百分點，至4.45個百分點。這是2020年新冠病毒疫情引發封鎖以來的最大漲幅。這種溢價代表的是違約風險。

分析師表示，公司債券遭到拋售，凸顯出投資人擔心川普的關稅措施將打擊經濟產出、推升失業率，導致體質較弱的公司難以償還債務。

景順全球市場策略師李維特表示：「信用市場顯然是煤礦裡的金絲雀。如果經濟受到打擊，衰退機率提高，信用市場通常第一個受衝擊，你將見到利差擴大。」

相較下，資金湧入美國公債市場避險，使得公債價格上漲，對聯準會貨幣政策最為敏感的2年期公債殖利率 一度下跌22個基點，稍後幅度收斂至15個基點，報3.53%；10年期公債殖利率下滑9個基點，報3.938%。

川普周日在總統座機空軍一號上忽視投資人的恐懼，再度捍衛他上周公布的關稅措施，還表示並非有意讓股市崩跌，但「要治病就得吃藥」。