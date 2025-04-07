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怕關稅引爆企業違約潮 亞洲CDS成本飆、美垃圾債市湧拋售

編譯葉亭均／即時報導
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投資人擔心經濟衰退、企業爆發違約潮，公司債市出現動盪。（路透）
投資人擔心經濟衰退、企業爆發違約潮，公司債市出現動盪。（路透）

亞洲的信用違約交換（CDS）合約飆升幅度創2020年新冠疫情爆發以來最大，另一方面，美國垃圾債市場也出現自2020年以來最大規模拋售，因美國總統川普發動的貿易戰招致中國反擊，引發投資人擔心經濟衰退、企業爆發違約潮。

交易員表示，在周一（7日），為日本以外亞洲投資級債券發行者債務提供保護的信用違約交換成本擴大約22個基點。根據Markit一項指數，如果這一水準持續並維持至收盤，將是自2020年3月以來單日最大漲幅。

從雪梨到東京的亞洲各大股市周一暴跌，股市劇烈拋售波及到信用市場。美國上周公布的新一輪關稅措施，也導致全球垃圾債利差擴大，為2020年以來最大，因為投資人擔憂關稅戰可能引發企業違約潮，並拖累包括美國在內的經濟體陷入衰退。

根據交易員的數據，亞洲高評級債券利差周一擴大至少10個基點，預料是自2022年9月以來最大單日擴大幅度。交易員表示，由於香港和中國大陸市場上周五休市，周一承受補跌壓力的陸港兩地債券跌幅居前。

另外根據英國金融時報報導，洲際交易所美銀的數據顯示，投資人要持有投機性評等公司所要求的溢價，相較於美國公債的溢價，自上周三以來已飆升1個百分點，至4.45個百分點。這是2020年新冠病毒疫情引發封鎖以來的最大漲幅。這種溢價代表的是違約風險。

分析師表示，公司債券遭到拋售，凸顯出投資人擔心川普的關稅措施將打擊經濟產出、推升失業率，導致體質較弱的公司難以償還債務。

景順全球市場策略師李維特表示：「信用市場顯然是煤礦裡的金絲雀。如果經濟受到打擊，衰退機率提高，信用市場通常第一個受衝擊，你將見到利差擴大。」

相較下，資金湧入美國公債市場避險，使得公債價格上漲，對聯準會貨幣政策最為敏感的2年期公債殖利率一度下跌22個基點，稍後幅度收斂至15個基點，報3.53%；10年期公債殖利率下滑9個基點，報3.938%。

川普周日在總統座機空軍一號上忽視投資人的恐懼，再度捍衛他上周公布的關稅措施，還表示並非有意讓股市崩跌，但「要治病就得吃藥」。

債券 關稅 殖利率

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