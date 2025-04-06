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美股散戶情緒從「FOMO」變「FOWO」 寧擁現金

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美股散戶情緒從「FOMO」變「FOWO」 寧可坐擁現金

編譯任中原／綜合外電
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許多投資人的心情從「唯恐失機」（FOMO）轉向「唯恐失財」（FOWO），逢低買進的意願降低，而是選擇坐擁現金。（路透）
許多投資人的心情從「唯恐失機」（FOMO）轉向「唯恐失財」（FOWO），逢低買進的意願降低，而是選擇坐擁現金。（路透）

美國總統川普的新關稅措施推升衰退疑慮、導致股市重挫後，許多投資人的心情正從「唯恐失機」（FOMO）轉向「唯恐失財」（FOWO），逢低買進的意願降低，而是選擇坐擁現金。

4月初以來，投資人已投入逾600億美元現金於貨幣市場基金，觀察家之前預期這筆龐大資金終將湧入股市，但川普的新關稅政策拖累美股道瓊工業指數跌入修正區，那斯達克綜合指數墜入空頭市場後，現在這項預期的時機已經延後，投資人不願「空手接刀」，準備在股災消退後再進場。

一些分析師指出，美國民眾已將資金從銀行存款轉進殖利率較高的貨幣市場，預期這批現金將按兵不動，因為目前貨幣市場利率仍有4.2%。美國散戶投資人協會指出，3月散戶已提高資產組合的現金比重到18.3%，且投資人對美國經濟及市場的看法已轉壞，看跌未來六個月美股的比率升抵金融海嘯以來最高，顯示逢跌即買的意願降低。

未來幾天交易商將密切觀察新經濟數據，以了解川普在4月2日之前實施的關稅措施是否已經使通膨重燃。華爾街大銀行本周起也將陸續公布第1季財報，也將為關稅及市場動盪是否影響消費支出提供線索。

美國預定10日公布的3月消費者物價指數（CPI）年升率預料將降至2.6%，核心CPI年升率估將降為3%，為2021年來最小，但市場將緊盯產品通膨，以關注關稅帶來的物價上漲壓力。一些投資人擔憂新關稅措施將導致停滯性通膨。摩根大通已調高今年經濟衰退的機率預估，從40%提高到60%。

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