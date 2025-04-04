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3月就業人數激增 但失業率上升 料Fed維持緩慢降息立場

3月就業人數激增 但失業率上升 料Fed維持緩慢降息立場

編譯任中原／綜合外電
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美國3月就業報告各項數據好壞參半，就業人數激增，但失業率上升，工資年升幅也減緩。路透
美國3月就業報告各項數據好壞參半，就業人數激增，但失業率上升，工資年升幅也減緩。路透

美國3月就業報告各項數據表現分歧，就業人數激增，但失業率上升，工資年升幅也減緩。由於3月就業尚未反映川普提高關稅的影響，加上經濟不確定性偏高，預料這份報告預料將不會使聯準會（Fed）改變目前的減緩降息速度的立場。

就業報告主要數據如下：

3月非農業就業人數增加22.8萬人，遠高於於預估的14萬人增量，更比2月11.7萬人（修正數）增量高出近一半；另外今年1、2兩個月就業人數共下修4.8萬人。

民間部門就業增加20.9萬人，高於預估的13.5萬人增量，及2月時的11.6萬人（修正數）增量；製造業增加1千人，低於預估，也低於2月時的8千人增量。

平均時薪月升0.3%，符合預估，但高於2月時的0.2%（修正數）升幅；比去年同期上升3.8%，低於預估及2月時的4.0%升幅；平均每人每周工時為34.2小時，符合預估，比2月時的34.2小時一致。

失業率再度上0.1個百分點，為4.2%，高於預估的4.1%；勞動參與率回升0.1個百分點，為62.5%；就業不足率由8.0%小幅下降到7.9%。

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