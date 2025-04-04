「末日博士」：美股還會再回檔 川普將把關稅降一半

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）。路透

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，在美國總統川普 降低他對全球貿易的打擊之前，股市可能還會深度回檔。他並預測，川普將在一段時間後川普把關稅 稅率減半，也看好美國經濟的中、長期展望。

羅比尼3日接受訪問時，再度對經濟、貿易及股市展望提出比較悲觀的看法，「基於不確定性瀰漫，這波回檔可能還會更深一些。即使未來幾周美國開始與各國談判，令市場覺得壓力下降，但我認為回檔還會更深一點，之後才會見底」。

羅比尼認為的「基準情境」是川普最終將讓步，並將稅率減半，使今年美國的經濟成長率在1-1.5%之間，在這種情境下，聯準會（Fed）將按兵不動。

他表示，「如果他（川普）有理性，他將會降低關稅。他表示除非有人對他提出一個『非比尋常』的條件，他才會回降關稅。他非這樣說不可；因為如果他說『我們將進行談判來降低』，他將喪失籌碼」。

對於美股，羅比尼認為，川普不再如以往般聚焦於股市表現，川普會堅持一段時間，之後才會改變作法，「他（川普）更在意債市及美元匯率。多數股票都掌握在10%的人手中，因此股市回檔沒什麼大不了，但若公債殖利率 下降，對他的選票基礎有利，因為這些人有房貸、學貸、車貸、卡貸及個人貸款」。

羅比尼表示，川普的政治成本與他目前的關稅計畫黏在一起，因此他顯然會在適當時機改弦易轍，「如果他（把關稅）推得太高，今年經濟將會衰退，如果今年衰退，明年（共和黨）將會輸掉國會期中選舉，輸掉選舉，則他『讓美國再度偉大（MAGA）』計畫也將毀於一旦」，「因此如果他還有任何一點腦子，將會知道他必須降低」關稅。

羅比尼對美國經濟的中期展望相當看好，預料人工智慧（AI）等科技將提昇美國的生產力，仍將帶動美國經濟成長更強。他預測，「到2020年代未期時美國的成長率將上升到4%，2030年代將更高；我們從2%成長率提升到4%，2040年時可能達到6%。即便是川普，即便是糟糕的政策，都不能限制科技創新」。