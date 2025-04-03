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美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

川普關稅嚇跌全球股市 4種「關稅概念交易」降低風險

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普2日宣布的「解放日」關稅比預期嚴重，嚇跌全球股市。路透
美國總統川普2日宣布的「解放日」關稅比預期嚴重，嚇跌全球股市。路透

美國總統川普2日宣布的「解放日」關稅之嚴苛，舉世震驚，加深美國乃至全球經濟跌入衰退的疑慮。在川普政策不確定性非但未消除反倒升高之際，分析師認為，短線市場將持續震盪，美股難止血，投資人可考慮四種「關稅概念交易」以趨吉避凶。

新關稅遠比預期嚴重

近日來，媒體對川普「解放日」關稅的臆測紛紜，大致可歸納出三種可能情境。1.視各貿易夥伴國情況加徵10%至20%起跳的「對等關稅」（reciprocal tariff）；2.對所有進口到美國的產品一律加徵同一稅率的「通用關稅」（universal tariff），預料最高20%；折衷版關稅，對一部分國家徵收稅率統一的關稅，且稅率可能低於外傳的20%。

不料，川普最後拍板定案的關稅，竟是「通用」和「對等」關稅齊發，而且對許多國家加徵的稅率還遠高於預期的20%。在「解放日」關稅謎底揭曉前，美國股市已大跌；如今新關稅稅率既深、對全球貿易的打擊面又廣，非但未如市場期待消弭不確定性，還製造更多問題，美股後市短期內恐怕止血無望。

法國巴黎銀行資產管理公司全球新興市場股票部門主管Zhikai Chen說：「這比預期還糟，並未裹著糖衣。」

亞洲首當其衝但美企也遭殃

川普2日宣布，4月5日起，將對所有輸入美國的進口產品一律加徵10%的關稅。除此之外，4月9日起，美國也將對包括中國在內的數十國另外徵收「對等」關稅，共有57個國家、領地和集團赫然在白宮發布的這份黑名單上。

最受矚目的是一些國家9日將面臨極高的對等關稅，亞洲國家首當其衝。越南遭重課46%；中國面臨34%的對等關稅（加計之前已上路的20%關稅，合計稅率達54%）；台灣將承受32%的對等關稅；歐盟、日本和印度分別面臨20%、24%和26%的稅率。

對照下，英國面臨10%關稅，總算收到某種英國脫歐（Brexit）紅利，墨西哥和加拿大目前暫時倖免。

新關稅實施後，美國受創最深的企業將是供應鏈和市場依賴亞洲最深的公司，例如蘋果、特斯拉等「七大巨頭」成員，以及運動鞋多半在越南製造的Nike。

美國乃至全球衰退疑慮加深

信評公司惠譽（Fitch）經濟學家索諾拉估算，新關稅實施後，美國新的有效關稅稅率將增至22%，比去年的2.5%激增，且為1910年以來最高，甚至高於1930年惡名昭彰的「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act）的稅率。

經濟學家紛紛警告，不僅美國，其他眾多國家都可能跌入衰退深淵。

索諾拉形容，川普的新關稅計畫「改變遊戲規則」，對美國是如此，對全世界亦然。他說：「許多國家最後可能陷入衰退。假如這種關稅稅率持續實施一段時期，目前的預測大多可拋出窗外了。」

國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家奧布斯菲說：「川普基本上是向全球經濟宣戰。勢必給全球帶來毀滅性衝擊，也肯定會回頭沖刷美國經濟。」他指出，川普對貿易夥伴實施高低不同的關稅稅率，將會使世界貿易陷入「混亂」，因為各國會試著藉貨物轉運取得較低的稅率。

美股短期難止血 可考慮4種關稅概念交易

多位經濟學家指出，川普新關稅以及一些尚待釐清的貿易政策相關不確定性，將打擊全球經濟展望；但最終關稅稅率仍有磋商餘地，不見得會導致衰退。各國央行和政府若推出刺激政策，也可能緩和貿易戰衝擊。話雖如此，整體而言，美國乃至全球經濟成長預測勢必下修。

但另一方面，川普雖想藉「對等關稅」逼世界各國談判，但就政治而論，要外國領袖跟一個侮辱本國國格的美國總統談條件，並非易事。更何況「對等關稅」的算法令人質疑，更不知從何談起。

全球市場初步反應激烈，亞洲和歐洲股市3日全盤盡墨，美股早盤三大指數同步重挫，道瓊狂瀉1,500點（跌3.6%），史坦普500指數和技股為主的那斯達克各暴跌4%和5.3%。

分析師認為，在不確定性未消的情況下，市場恐將持續波動，美股短線還有進一步探底空間。

XTB研究主管布魯克絲建議四種「關稅概念交易」：放空美股、放空美元指數（DXY）、做多美國公債，以及做多黃金。

她說：「我們認為，短期內這種情況不會改變。除非川普只是嚷嚷，沒真的咬，否則金價可能持續上漲。」但若川普暗示「對等關稅」開豁免特例，或表示政策有可能大轉彎，就另當別論。

關稅 川普 美股

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